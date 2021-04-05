Çin'de Balıkçı Teknesi Battı: 12 Kişi Öldü, 4 Kişi Kayboldu

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Deniz Arama Kurtarma Merkezinden yapılan açıklamada, Cıciang eyaletinde Cuciacien Adası açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı belirtildi.

Batan teknedeki 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu kaydedilen açıklamada, 4 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi.

Bölgede helikopter ve teknelerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Vira Haber