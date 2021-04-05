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Çin'de Balıkçı Teknesi Battı: 12 Kişi Öldü, 4 Kişi Kayboldu

Çin'de Balıkçı Teknesi Battı: 12 Kişi Öldü, 4 Kişi Kayboldu

Çin'in doğusunda bir balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Deniz Arama Kurtarma Merkezinden yapılan açıklamada, Cıciang eyaletinde Cuciacien Adası açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı belirtildi.

Batan teknedeki 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu kaydedilen açıklamada, 4 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi.

Bölgede helikopter ve teknelerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Vira Haber

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