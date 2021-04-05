Bakan Dönmez: Dördüncü Sondaj Gemisini Alıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya'da GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknoloji Merkezi'nin açılışı sonrasında bir grup gazeteciye Türkiye'nin enerji projeleri hakkında bilgi verdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Geçtiğimiz yılki elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleştiğini kaydeden Dönmez "Tüm enerji ihtiyacınızı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etme imkanımız yok, bunu biliyoruz. Çünkü o kaynaklar değişken" dedi.

HER YIL BİR ÜNİTE

Dönmez "Güneş gündüz var gece yok, yaz-kış farklı. Rüzgar her zaman aynı şekilde, aynı şiddette esmiyor. Hidrolik kaynaklara bakınca bazen kurak sezonlar var. Yağış az olunca üretim yarı yarıya azalabiliyor. Biz vatandaşımıza, sanayicimize 'kusur bakmayın, bu sene yağış az oldu, elektriği biraz keseceğiz' diyemeyiz. Bu durumda kömürden elektrik üreterek açığı kapatıyoruz" dedi. "Önümüzde bir başka fırsat daha var, nükleer" diyen Dönmez "Bir yıl içerisinde dördüncü reaktörün de temelini atacağız ve 2023'ten başlayarak birer yıl arayla 4 üniteyi, yani 4 reaktörü işletmeye alacağız" diye konuştu.

GÜNEŞE 700 BAŞVURU

Martta güneş enerjisinde yeni başvuruları aldıklarını da hatırlatan Dönmez "700'ün üzerinde başvuru geldi, her bir başvuru teknik olarak inceleniyor. İncelemeler bitmek üzere. Nisan içinde etap-etap, bu yarışmaları tamamlamak istiyoruz" dedi.

YENİ SONDAJ GEMİSİNE BAKIYORUZ

Bakan Dönmez, Türkiye'nin üç tane sondaj gemisi olduğunu belirterek "Dördüncü gemiyle ilgili Karadeniz'deki iş planımıza bağlı olarak bir çalışma başlattık. Şu an satışta olan bazı gemiler var. Aynı anda birkaç seçeneği değerlendiriyoruz. Şartları en uygun olanlardan bir tanesine karar vereceğiz" dedi.

ERTUĞRUL GAZİ HATAY'A GELECEK

Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi, geçen hafta Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilmiş ve Türk bayrağı çekilmişti. Bakan Dönmez geminin bu ay Türkiye kara sularına giriş yapacağını belirterek şunları söyledi: "Ertuğrul Gazi seyir halinde. Süveyş Kanalı'ndaki sıkıntıdan dolayı biraz bir gecikme yaşadık. Kanal açıldı ama bir kuyruk var. Nisan ayı içerisinde Hatay Dörtyol'a gelmiş olacak. Gemi 110 milyon metreküplük kapasiteye sahip, günlük üretimi de 28 milyon metreküp. Bizim şebekenin gitmediği şehirden uzak yerlere LNG'yle sevkıyat yapıyoruz. Eğer Hatay'dan da bağlanırsak Adana, Mersin, Akdeniz, Antalya tarafının lojistiğini LNG olarak kara tankerleriyle bu gemi vasıtasıyla yapacağız. FSRU'ların çalışma usulü şöyle: Biz gemiyi sabit tutuyoruz, diğer LNG kargo gemileri geliyor yanaşıyor, aktarım yapıyor."

HEDEF 10 BİN NÜFUSLU İLÇELERE DE DOĞALGAZ

Bakan Dönmez "Nüfusumuzun yüzde 65-66'sı da doğalgazı fiilen kullanıyor. 591 ilçe ve yerleşim birimimiz doğal gaz kullanır vaziyette. İnşallah 2021'de 35 ilçemize daha doğal gaz götüreceğiz. Nüfusu 20 binin üstünde olup henüz doğalgaz kullanmayan ilçelere doğalgaz götürmek için çalışıyoruz" dedi. Bakan Dönmez "Bir sonraki aşamada 15 binin üstündeki ilçelere bakacağız, sonra da 10 bin nüfus ve üzerinde olanlara. Hedefimiz, merkez nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelere doğal gazı götürmek, doğalgazla tanıştırmak" diye konuştu.

Vira Haber