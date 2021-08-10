Çin'de tekne alabora oldu: 8 kişi öldü
Çin'in Beihai kenti açıklarında 30 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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Çin’in Guangxi eyaletine bağlı Beihai kenti açıklarında içinde 30 yolcu bulunan tekne alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kurtarma ekipleri kazaya helikopter ve teknelerle müdahale etti.
Arama ve kurtarma faaliyetleri devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Vira Haber
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Etiketler : çin
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