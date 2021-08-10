Denizciliğe uzanan yol Ekol

İstanbul Maltepe merkezli Ekol Denizcilik, 1997 yılından bu yana tecrübesi ile sektörün eğitim alanındaki ilk şirketi olarak Türk Denizcilik Sektörü için yetişmiş personel eğitmeye devam ediyor.

EĞİTİMDE TEK ADRES

Yeni binasında, yeni vizyonu, kadrosu ve 650 öğrenci kapasitesi ile EKOL Denizcilik, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, yenilenmiş simülasyon merkezi ve 250 kişilik konferans salonu ile eğitimde tek adres olma yolunda ilerliyor.

LİSE MEZUNİYETİ DENİZCİLİK SERÜVENİNİZ İÇİN YETERLİ

Lise mezuniyeti olan herkes, Ekol’den eğitim alabilir. Üniversiteyi kazanamamış ya da üniversite eğitimi almayı tercih etmemiş ve denizci olmak isteyen gençler için imkanlar sunan Ekol Denizcilik’in Makine Zabitliği ya da Güverte Vardiya Zabitliği bölümlerinden bir tanesini seçerek, iki yıllık eğitim sonrasında gemilerde görev almak için gerekli yeterliliğe sahip olmak mümkün.

KARİYER GÜNLERİMİZE DAVETLİSİNİZ

1997 yılından bu yana uzman eğitim kadrosu ile eğitim veren Ekol Denizcilik, bu günlerde ‘’Kariyer Günleri’’ne başladı. Gün ve saat sınırlaması olmadan gerek denize ilgi duyan öğrencileri gerekse velileri misafir etmeye her zaman hazır.

UYGUN EKONOMİK ŞARTLAR VE ÖDEME KOLAYLIĞI

Uygun ekonomik şartlar ve ödeme kolaylıkları ile değişik olanaklar sunan eğitim kursunda ayrıca 32 iş günü kurs alarak gemici ve yağcı, 40 iş günü kurs alarak elektro teknik zabiti yeterliliklerine sahip olunabiliyor. Bunun dışında tüm STCW (tüm gemi adamı belgeleri) kurslarının da verildiği eğitim merkezinde uluslararası standartlarda eğitim verilmektedir.

HEM YÜKSEK MAAŞ ALIN HEM DE DÜNYAYI GEZİN

Ekol Denizcilik binasında bulunan son teknoloji simülatörlerle öğrenciler henüz denize çıkmadan gemilerde karşılaşacakları senaryonalar için deneyim kazanıyorlar.

Kariyer Günleri kapsamında okul, lise mezuniyeti sonrası bir meslek sahibi olmak isteyenlere, dünyanın farklı coğrafyalarında değişik deneyimler yaşarken yüksek maaşla çalışmayı arzu eden gençlere ve ailelerine bilgi vermeye hazır.



www.ekoldenizcilik.com.tr

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Vira Haber