Çin'den ABD uçak gemisine yasak

Çin hükümetinin, ABD’nin Wasp-class üniversal çıkarma gemisine, önümüzdeki ekim ayında Hong Kong limanına giriş yapmasına izni vermediği belirtildi.

Hong Kong'daki Amerikan konsolosluğu, Çin'in ABD'nin savaş gemisinin ziyaret etmesine izin vermeyi reddettiğini doğruladı, ancak bunun arkasındaki nedenlerle ilgilenmediğini de belirtti.

Daha önce Çin'in, Rusya'yla askeri işbirliği yüzünden ABD'nin uyguladığı yaptırımlar bağlamında, ABD'ye giden Çin Deniz Kuvvetleri Komutanı Shen Jinlong'u derhal geri çağırma karar aldığı bildirilmişti. Çin ayrıca, iki ülke Genelkurmay Başkanlıkları arasındaki diyalog kapsamında 25-27 Eylül'de yapılması planlanan görüşmeyi de ertelemişti.

South China Morning Post gazetesine konuşan bir kaynak, Çin hükümetinin ABD gemisine neden Hong Kong'a girişine izin vermediği yönünde hiçbir açıklamada bulunmadığını aktardı.

Her iki ülkeden de salı günü konu ile ilgili açıklamalar geldi. Yetkililer iki ülke arasındaki gerginliklerin hem ekonomik hem de askeri alanda meydana getirdiği etkilere değindi.

Tayvan gerginliği

Çin dışişleri bakanlığı, Trump yönetiminin, Çin'in parçası olarak iddia ettiği Tayvan adasına 330 milyon dolarlık askeri techizat satışını şiddetle kınadığı açıklaması yaptı.

Vira Haber