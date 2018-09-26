Almanya 5 yeni korvet inşa ettirecek

Almanya, beş adet ilave Braunschweig (K 130) Sınıfı korvet inşa edecek. Donanma, inşa için Lürssen Werft, ThyssenKrupp Marine Systems ve Donanma Tersanesi’nden oluşan ARGE K130 Konsorsiyumu’nu görevlendirdi.

Lürssen Werft firması ise geçtiğimiz aylarda NOSKE-KAESER Maritime Solutions firması ile ısıtma, KBRN koruma, KBRN ajan tespit sistemi, havalandırma, iklimlendirme, soğutma ve yangın bastırma sistem tedariki için anlaşma sağlamıştı.

İlk komponentlerin 2019 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Entegrasyon ve test çalışmalarının ardından korvetlerin teslimatlarının 2022 yılında başlaması planlanıyor. Almanya envanterinde hâlihazırda beş adet Braunschweig Sınıfı korvet bulunuyor.

Vira Haber