Çin’den ABD’yi korkutan test

Pentagon’daki kaynaklara dayandırılan haberde, füzenin test edildiği tatbikatın 22 Aralık günü Sarıdeniz’in kuzeybatısındaki Bohai Körfezi’nde gerçekleştirildiği bildirilirken ABD keşif uydularının manevraları takip ettiği kaydedildi.

Tatbikatla ilgili başka bilgi verilmedi.

ABD Deniz Kuvvetleri Emekli Kaptanı James Fanell, bu tatbikatın, Çin’in ABD’yi “nükleer şantaj tehdidi altında” tutma niyetinde olduğunu gösterdiğini savundu.

Haberde, JL-3 füzesinin son iki yılda en az dördüncü kez test edildiği ifade edildi.

Vira Haber