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ClassNK Türk Komite Toplantısı düzenlendi

ClassNK Türk Komite Toplantısı düzenlendi

ClassNK İstanbul ofisinin her yıl düzenlediği ‘Türk Komitesi’ toplantısı bu yıl 26 Haziran 2018 tarihinde ClassNK Başkanı Koichi Fujiwara ve Japon Delegasyonun katılımlarıyla, Les Ottomans İstanbul otelde gerçekleştirildi.

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ClassNK İstanbul Ofisinin her yıl düzenlediği ‘Türk Komitesi’ toplantısı bu yıl 26 Haziran 2018 tarihinde ClassNK Başkanı Koichi Fujiwara ve Japon Delegasyonun katılımlarıyla, Les Ottomans İstanbul otelde gerçekleştirildi.
 

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Vira Haber

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ClassNK Türk Komite Toplantısı düzenlendi

ClassNK Türk Komite Toplantısı düzenlendi

ClassNK İstanbul Ofisinin her yıl düzenlediği ‘Türk Komitesi’ toplantısı bu yıl 26 Haziran 2018 tarihinde ClassNK Başkanı Koichi Fujiwara ve Japon Delegasyonun katılımlarıyla, Les Ottomans İstanbul otelde gerçekleştirildi.

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