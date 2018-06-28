ClassNK Türk Komite Toplantısı düzenlendi
ClassNK İstanbul ofisinin her yıl düzenlediği ‘Türk Komitesi’ toplantısı bu yıl 26 Haziran 2018 tarihinde ClassNK Başkanı Koichi Fujiwara ve Japon Delegasyonun katılımlarıyla, Les Ottomans İstanbul otelde gerçekleştirildi.
A+A-
ClassNK İstanbul Ofisinin her yıl düzenlediği ‘Türk Komitesi’ toplantısı bu yıl 26 Haziran 2018 tarihinde ClassNK Başkanı Koichi Fujiwara ve Japon Delegasyonun katılımlarıyla, Les Ottomans İstanbul otelde gerçekleştirildi.
Bu haber toplam 1368 defa okunmuştur
Etiketler : ClassNK, İstanbul ofisi, Türk Komite Toplantısı, Les Ottomans, Japon Delegasyonu, Koichi Fujiwara
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.