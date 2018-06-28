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Eni’den Mısır’da devasa gaz sahası keşfi

Eni’den Mısır’da devasa gaz sahası keşfi

İtalyan enerji şirketi Eni’nin Mısır karasularında yaklaşık 2 trilyon 550 milyar metreküplük rezerve sahip devasa bir doğal gaz keşfi yaptığı kaydedildi.

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Mısır açıklarında çalışmalar yürüten enerji şirketleri tarafından dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından birinin keşfedildiği ve Mısır hükümetinin söz konusu keşfi duyurmaya hazırlandığı bildirildi.

İtalyan Eni şirketinin  işletmeciliğini yürüttüğü Mısır'ın Akdeniz açıklarındaki Noor sahasında, yaklaşık  2 trilyon 550 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştirildi.

Bugüne kadar Akdeniz'de keşfedilen tüm doğalgaz sahalarının  toplamından daha fazla rezerve sahip olduğu hesaplanan Noor sahasındaki rezervin,  resmi olarak açıklanmasının ardından dünyanın en büyük 10 doğalgaz sahası  listesine girmesi bekleniyor.

Noor sahası, Eni şirketinin 2015'te 850 milyar metreküp ile  Akdeniz'deki en büyük doğalgaz keşfini yaptığı Zohr sahası ile aynı blokta  bulunuyor. Shorouk adı verilen blokun işletmeciliğini İtalyan Eni şirketi  yapıyor.

İSRAİLLİ ŞİRKETLERİN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Söz konusu keşfe ilişkin gelişmelerin Tel Aviv borsasında duyulmasının  ardından İsrail açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları yürüten şirketlerin  hisseleri düşüşe geçti. Delek Group hisseleri yüzde 3,42, Delek Drilling yüzde  4,46, Isramco yüzde 3,63, ve Ratio Oil Exploration yüzde 4,70'lik kayıp yaşadı.

İsrail'in Leviathan ve Tamar sahalarında çalışmalar yürüten bu  şirketler şubat ayında Mısır'a doğalgaz satmak üzere 15 milyar dolarlık bir  anlaşma imzaladıklarını açıklamışlardı. Söz konusu anlaşmayı uzmanlar ise Mısır'ın yeni  keşiflerle yakın zamanda tekrar doğalgaz ihraç eden bir ülke haline geleceğini ve  anlaşmanın içeriğinin boş olduğunu kaydetmişti.

Ülke içinde doğalgaz talebi de yüksek olan Mısır'ın yeni keşiflerle  hem iç talebi karşılaması hem de yakın dönemde yeniden doğalgaz ihracatçısı  durumuna gelmesi bekleniyor.

Söz konusu ihracatı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak yapması  beklenen Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat ve İdku şehirlerinde Shell'e ait  sıvılaştırma tesisleri bulunuyor. İsrailli şirketler de ellerindeki gazı bu  tesisler üzerinden ihraç etmeyi planlıyor.

BAE HİSSE ALMIŞTI

İtalyan Eni tarafından 20 Haziran'da yapılan açıklamada aralarında Rus  Rosneft ve İngiliz BP şirketlerinin de hissedarlarının bulunduğu Shorouk'ta,  Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mubadele Petroleum şirketinin de 934 milyon  dolarlık hisse alımı yaptığı açıklanmıştı.

Satış sonrasında söz konusu blokta, Eni'nin yüzde 50, Rosneft'in yüzde  30 ve BP'nin yüzde 10'luk hissesinin yanı sıra Mubadala Petroleum da yüzde 10  hisseye sahip olduğu belirtildi.

Abu Dabi merkezli, 125 milyar doların üzerinde varlığı yöneten  Mubadala Yatırım Şirketi'nin girişimi olan Mubadala Petroleum şirketinin Üst  Yöneticisi Dr. Bakheet Al Katheeri da anlaşma yapılan blokta üretim  potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etmişti.

MISIR HALKI ZAMLARLA BOĞUŞUYOR

Uluslararası şirketler Mısır'ın hem deniz hem de kara sahalarında petrol ve doğalgaz keşfetmeye devam ederken son dönemde Mısır'da enerji  ürünlerine gelen zamlar dikkati çekiyor.

Mısır'da son dönemde, aylık 50 kilovatsaate kadar elektrik tüketen ve çoğunluğu mesken tüketicisi olan abonelerin elektrik fiyatlarına yüzde 69,2 zam  yapıldı. Söz konusu zam 1000 kilovatsaatin üzerindeki tüketicilere ise yüzde 7,4  olarak yansıtıldı.

Öte yandan Mısır hükümeti, benzinin litre fiyatına yüzde 35,  motorininkine ise yüzde 50 zam uyguladı.

Vira Haber

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