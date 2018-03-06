Çok az kişinin bildiği cennet gibi ada ülkeleri

Bu 12 tatil cenneti ülkenin varlığından haberi olan çok az kişi var, seyahat tutkunları arasında bile! Dünyadaki yaklaşık 200 ülke arasında bu ufacık tropikal adaları gözden kaçırmak işten değil. O yüzden sizin için, belki de adını daha önce duymadığınız 12 yeni tatil destinasyonunu, yani tatil cenneti adaları listeledik…

1. Saint Vincent ve Grenadinler

Karayipler’in güneyinde, Saint Lucia, Barbados ve Grenada üçgeninde Saint Vincent ve Grenadinler’i bulacaksınız. Ülkenin on ana adasında Karayipler’den bekleyeceğiniz üzere ihtişamlı yanardağlar, kudretli şelaleler ve tabi ki rüya gibi sahiller ile karşılaşacaksınız. Saint Vincent ve Grenadinler’in kendine özgü güzelliklerinden biri ise Owia Tuz Gölü. Denizden izole bu göl adeta doğal bir havuz gibi.

Yüzmeye, güneşlenmeye ara verdiğinizde tropikal bahçelerini gezebilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilir, cıvıl cıvıl çiçeklerin ve şirin köylerin büyüsüne kendini kaptırabilirler. Burası doğal olarak yeni evlilerin balayı için muhteşem bir yer. Stres veren herşeyden uzaklaşmak isteyenler ayrıca burada "dijital detoks" yapıp ruhlarını tazeleyebilirler.

2. Vanuatu

Güney Pasifik Okyanusu’nun güneyinde bulunan Vanuatu’nun 83 adası, 250 bin kadar bir nüfusu barındırıyor. Bu adaların bazıları "mavi delik" adı verilen, yeraltı kaynaklarının kireçtaşını çözerek oluşturduğu su birikintilerine sahip. Yeşillerin içinde büyülü, doğanın kendi elleriyle oluşturduğu koyu mavi bir havuzda yüzdüğünüzü hayal edin. Orada olmak istiyorsunuz değil mi? Bunların en bilineni ve en güzeli olan Nanda Mavi Deliği ise Santo adasında yer alıyor.

Sır gibi saklansa da Vanuatu çok fazla şey vaadeiyor. Aktif yanardağlar, kültürel ve sportif etkinlikler ve festivaller, harika dalış noktaları (ki bunların arasında dünyanın kamuya açık en büyük gemi enkazı da var) ve daha da fazlası, hepsi bu küçük ada ülkesinde. Ha bu arada turkuaz okyanus sularından ve palmiye sıralı bembeyaz kumları da hatırlatalım.

3. Cook Adaları

Vanuatu gibi Güney Pasifik’te yer alan Cook Adaları büyük ihtimalle bu listedeki en "meşhur" ülke. 15 adadan oluşan Cook Adaları’nda yaklaşık 20 bin kişi yaşıyor, ve bu adaların her biri kendi özgün karakterine sahip.

Mesela Aitutaki balayı adası olarak biliniyor. Atiu adası ise "Kuşlar Diyarı" olarak çevrilen Enuamanu takma ismine sahip. İnsan eli değmemiş, stres nedir bilmeyen bu cennet vatan keyfili bir tatil için birebir.

4. Dominika

Bu ufak Karayip ada ülkesini Dominik Cumhuriyeti ile karştırmamak gerek. Dominika vatandaşıyım diyebilen 70 bin şanslı kişi var.Bu yemyeşil ada şelaleri, tropik bitki örtüsünü ve volkanları keşfetmek için bire bir olsa da, küçük kasabaları da aynı derecede görülmeye değer. Yürüyüş yapmak size göre değilse merak etmeyin, kanyon tırmanışından river tubing gibi su sporlarına kadar birçok aktivite bulacaksınız.

5. Komorolar

"Ay Adaları" olarak da bilinen Komorolar, Hint Okyanusu üzerinde, Madagaskar’ın kuzeyi ve Mozambik arasında yer alıyor ve her biri öbüründen güzel üç adadan oluşuyor. Beklediğiniz üzere Komorolar renkli tropik manzaralara ve masal gibi sahillere sahip, ama bunun ötesinde bu ada ülkesi kokularıyla da başınızı döndürecek. Neden mi? Komorolar dünyanın ikinci en büyük vanilya üreticisi ve en büyük ylang-ylang yağı üreticisi.

Tüm hislerine hitap edecek, tüm sıkntılarını söküp atacak bir tatil arayanlar burayı kesinlikle "gitmesem olmaz" listelerine almalılar.

6. Kiribati

100 bin kişinin yaşadığı vaha gibi adalarla dolu Kiribati, Pasifik Okyanusu’nun ortasında bulunuyor ve bu güzelliğine rağmen, dünyanın en az ziyaret edilen ülkelerinden biri. Bunun en büyük sebebi ulaşımın biraz daha meşakkatli olması. Ama yolculuk, inanın ki bu uğraşlara değecek. Kiribati’nin 33 adasından sadece 21’inde insanlar yaşıyor, ve tüm adalar kendi kültürlerine sahip. Özellikle sörfçüler, dalgıçlar ve kaşifler buraya bayılacak. Kiribati’nin en önemli özelliklerinden biri, turist sayısının azlığı sayesinde kendi özgün kültürünü muhafaza etmiş olması ve bu, orada yapılan tatilleri otantik bir tecrübe haline getiriyor. Adanın güleryüzlü yerlileri de ziyaretçilerle bu kültürü ve geleneklerini paylaşmaya can atıyor.

7. São Tomé ve Príncipe

Afrika’nın Seyşeller’den sonra ikinci en küçük ülkesi olan São Tomé ve Príncipe ana kıtadaki Gabon kıyısından yaklaşık 250 km uzakta. Portekiz ile olan tarihi bağları sayesinde bu ada ülkesini palmiyeler, plajlar ve denizden çok daha fazlasına sahip. Renkli şehirler, müzeler, galeriler, lezzetli yemeklerve her türlü doğal hayat ile dolu dolu bir tecrübe yaşayacaksınız.

Bu arada 20. yüzyılın başlarında dünyanın en büyük çikolata üreticisi olan São Tomé ve Príncipe’nin "Çikolata Adaları" olarak bilindiğini de ekleyelim...

8. Tuvalu

Senede ortalama sadee 2000 ziyaretçi ile, bu ada ülkesi genelde en az ziyaret edilen ülkeler listesinde yer alıyor. Ama gitmeyenler çok çok şey kaçırıyor. Tuvalu’nun 9 adacığında su sporlarından geleneksel danslara kadar herşeyi bulmak mümkün. Yerel halk rahat ve dostça bir ortam oluşturmuşlar ve Tuvalu’da ve şunu hemen fark ediyorsunuz ki Tuvalu’da aceleye, telaşa yer yok. Adanın her sene yavaş yavaş yükselen deniz seviyeleri tarafından tehdit edilmesi bu hayat felsefesini biraz garip kılıyor tabi... Eşi benzeri olmayan bir kültüre kendinizi kaptırmak istiyorsanız, zaman kavramından geçici olarak kurtulmak istiyorsanız, Tuvalu’nun yolunu tutun!

9. Saint Kitts ve Nevis

Yine Karayipler’deyiz! Saint Kitts ve Nevis, Guadeloupe’den, Antigua ve Barbuda’dan kısa bir mesafede yer alıyor. Tam anlamıyla Karayipleri yaşamak isteyen herkes için burası ideal bir yer.Sahil, spor, festivaller, balayı ve düğünler gibi öbür Karayipler ülkelerinde yapmayı düşüneceğiniz herşeyi burada daha az kalabalık ve daha az gürültü avantajı ile tecrübe edebilirsiniz.

10. Solomon Adaları

Papua Yeni Gine’nin hemen yanıbaşında bulunan Solomon Adaları’nın 500 bin kişilik nüfusu irili ufaklı birçok adaya dağılmış durumda. Solomon Adaları’nın coğrafi avantajlarından bir tanesi, bu listedeki Kiribati, Tuvalu ve Vanuatu’ya yakın mesafede olması.Burası, beyaz kumu, palmiye ormanları ve turkuaz sularıyla kelimenin tam anlamıyla bir tatil cenneti. Ada ada gezmekten, heyecanlı bir aile tatiline kadar Solomon Adaları’nda her türlü seyahat mümkün.

11. Mikronezya Federal Devletleri

Mikronezya Pasifik Okyanusu’ndaki bir bölgenin adı ve içerisinde birçok ada ve ülke barındırıyor. Bu bölgede Kiribati’nin yanı sıra Federal Mikronezya Devletleri’ni bulacaksınız. Tamı tamına 607 adadan oluşan bu ülke dört eyalete ayrılıyor: Yap, Chuuk, Pohnpei ve Kosrae. Bu kadar fazla ada doğal olarak çeşit çeşit, sayısız seyahat olanağı demek.

Yap adası, örneğin, kendine has mimarisi ile kültürel bir keşif için ideal. Chuuk ve çevresindeki adalar doğasıyla göz kamaştırıyor. Pohnpei ülkenin en büyük adası ve başkentine ev sahipliği yapıyor. Kosrae ise dalgıçlar için adeta bir cennet.

12. Palau

Mikronezya Federal Devletleri’nin yanında bulunan büyüleyici Palau birbirine çok yakın bir sürü adadan oluşuyor. Renkler burada dünyanın geri kalanından bira daha canlı. Yeşil doğası ve derin mavi suları ile burayı ziyaret edenler, kendilerini bir cennetin içerisinde bulacaklar.

Şnorkel ile su altı dünyasını keşfedin, göz alıcı şelaleleri ziyaret edin ya da kayakla bu renkli diyarı turlayın. Tek kelimeyle mükemel!

Vira Haber