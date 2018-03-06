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Romanya Karadeniz filosunu güçlendirecek

Romanya Karadeniz filosunu güçlendirecek

Romanya, Karadeniz'deki varlığını güçlendirmek amacıyla dört adet yeni korvet tedariki için kolları sıvadı. Bu kapsamda 4 adet korvet inşası için harekete geçti.

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Romanya, Karadeniz'deki varlığını güçlendirmek amacıyla dört adet yeni korvet tedariki için kolları sıvadı. İlk korvetin, en fazla üç yıl içinde inşa edilmesi ve tüm tedarik sürecinin yedi yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Tedarik sürecinin ilk etabı, 26 Şubat tarihinde firmalara bilgi istek dokümanı gönderilmesiyle start aldı. 56 iş günü sürecek ilk etabı firmalarla müzakereler takip edecek. Romanya, daha sonra sürecin son etabı olan tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına geçecek. Tedarik bedelinin 2 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Vira Haber

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