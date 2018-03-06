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Malezya 2 yeni denizaltı daha alacak

Malezya 2 yeni denizaltı daha alacak

Kraliyet Malezya Deniz Kuvvetleri (RMN), 2031-2040 yılları arasında iki yeni denizaltı tedarik etmeyi planlıyor.

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Malezya Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde  halihazırda iki adet Perdana Menteri (Scorpene) Sınıfı dizel elektrikli denizaltı bulunuyor.

Her iki denizaltı da 2009 yılında hizmete alındı. 67,56 metre uzunluğa ve 6,2 metre genişliğe sahip Perdana Menteri Sınıfı platformlar, 12 bin kilometre menzile sahip ve azami bin kilometre derinliğe inebiliyor.

Vira Haber

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