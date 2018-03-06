Malezya 2 yeni denizaltı daha alacak

Malezya Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde halihazırda iki adet Perdana Menteri (Scorpene) Sınıfı dizel elektrikli denizaltı bulunuyor.

Her iki denizaltı da 2009 yılında hizmete alındı. 67,56 metre uzunluğa ve 6,2 metre genişliğe sahip Perdana Menteri Sınıfı platformlar, 12 bin kilometre menzile sahip ve azami bin kilometre derinliğe inebiliyor.

Vira Haber