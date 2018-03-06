Bu süperyata balinalar ilham oldu

120 metrelik süperyat konsepti, denizlerin büyüleyici devleri balinalardan esinlenilerek tasarlandı. ‘Büyüklük ve zarif çizgilerin sentezi’ olarak sıfatlandırılan Rorqual isimli konsept süperyat, 14 kişilik misafir kapasitesi sunuyor. Yatın mürettebat sayısı ise 30 kişi.

Klasik ve güncel dekorasyon unsurlarının bir araya geldiği iç mekanda; ceviz ahşabı, mermer, bakır ve pirinç malzemelerden mobilyalar mevcut. Birden fazla jakuzzi, spa, spor salonu ve DJ podyumlu dans pisti yatın dikkat çeken özelliklerinden. Yatta aynı zamanda jet ski’ler, denizaltı ve birçok şişme deniz oyuncağı da mevcut.

Dört adet 4830 beygirlik MTU makinelerle donatılmak üzere tasarlanan yatın maksimum sürati 21 knot.

Vira Haber