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COSCO Dökme Yük Gemisinde Kaza! Baş Mühendis Kayıp

COSCO Dökme Yük Gemisinde Kaza! Baş Mühendis Kayıp

Çin bandıralı dökme yük gemisi KANG HUAN'da 28 Mart öğleden sonra Chittagong tatbikat yapıldı.

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Çin bandıralı dökme yük gemisi KANG HUAN'da 28 Mart öğleden sonra Chittagong tatbikat yapıldı. Dış demirleme yerinde yapılan tatbikat sırasında cankurtaran botu denize düştü. 

Cankurtaran sandalında 16 mürettebat olduğu anlaşıldı, mürettebattan 15 kişi gemiye geri dönmeyi başardı, ancak bunlardan 41 yaşındaki Baş Mühendis kayboldu.

SAR başlatıldı, ancak hiçbir sonuç alınmadı. KANG HUAN BAE'den Chittagong'a gelmişti.

Vira Haber

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