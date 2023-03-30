GİSBİR tarihin en genç ve ilk kadın başkan Vekili Elif Ceren Gülcek oldu

Haberi GİSBİR Yönetim Kurlu Başkanı Murat Kıran, 28 Şubat Salı günü gerçekleştirdikleri GİSBİR Yönetim Kurulu toplantısının ardından duyurdu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Murat Kıran, “Elif Ceren hanımı başkan vekilliğine atadık. Kendisine başarılar diliyorum. Gençlere her zaman çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Elif Ceren hanım da bizim en genç yönetim kurulu üyemiz. Bu vesileyle bu koltukları onlara bırakacağız. Dolayısıyla yetişmeleri gerekiyor. Elif hanım da geldiği ilk günden bu yana canla başla mücadele ediyor. Bugüne kadar bulunduğu her yerde bizi layıkıyla temsil etti” dedi.

GİSBİR Yönetim Kurulunun kararıyla vekilliğe getirilen Elif Ceren Gülcek, GİSBİR Başkanı Murat Kıran ve GİSBİR Yönetim Kurulu üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür etti. GİSBİR’in sektöre olan katkılarına değinen Ceren Gülcek; çevre, tersaneler ve sektörle ilgili problemler konusunda çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Vira Haber