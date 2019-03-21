Costa Venezia suya indirildi

Gemi; Marco Polo’nun izini sürerek 3 kıtada 4 denizde ve 18 ülkede Avrupa’dan Uzak Doğu’ya uzanan unutulmaz seyahatler için cruise gezginlerini bekliyor

135 bin ton ağırlığında, 323 metre uzunluğunda ‘yüzen Venedik’. Costa Cruises’un Çin pazarı için tasarladığı yeni gemisi Costa Venezia; törenle suya indirildi. Gemi; Marco Polo’nun izini sürerek 3 kıtada 4 denizde ve 18 ülkede Avrupa’dan Uzak Doğu’ya uzanan unutulmaz seyahatler için cruise gezginlerini bekliyor

Dünya denizlerinde kruvaziyer seyahatlerin öncü markası olan Costa Cruises, Çin pazarı için tasarlanan yeni gemisi Costa Venezia’yı görkemli bir törenle suya indirdi. 135 bin 500 ton ağırlığında 323 metre uzunluğundaki gemi, 5 bin 200 kruvaziyer yolcusunu misafir edebilecek. İtalya’da inşa edilen Costa Venezia, Çin pazarındaki en büyük gemi olacak.

Costa Venezia’nın; Trieste Limanı’ndaki suya indirilişine, akrobasi uçakları ve havai fişek gösterileri eşlik etti. Venedik kentinden ilham alarak tasarlanan gemi; her köşesinde yolcularına İtalyan kültürünü ve hayat tarzını yaşatmayı vaat ediyor.

Marco Polo ve Casanova’nın sofistike ruhunu hissetmek; adeta Venedik sokaklarında dolaşır gibi gemiyi keşfetmek mümkün. Geminin tiyatrosu Venedik “La Fenice” tiyatrosundan ilham alıyor; adeta St. Mark’s Meydanı’nda dolaşırken her adımda Venedik esnafı tarafından yapılan gerçek gondolları görmek, İtalyan mutfağının lezzetlerini tatmak mümkün.

Costa Venezia, Avrupalı ve Amerikalı yolcularıyla birlikte, ünlü kaşif Marco Polo’nun Akdeniz'den Orta Doğu'ya, Güney Doğu Asya'dan Uzak Doğu'ya varan seyir izlerini takip ederek 53 günlük bir yolculuktan sonra Tokyo’ya varacak. Bu yolculuğa Türkiye’den de yüzün üzerinde tatilsever katılacak. Daha sonra da 18 Mayıs’ta Şanghay’dan ilk seferini gerçekleştirecek şekilde Çinli misafirlerine tahsis edilecek. Costa Venezia; üç kıtada, dört denizde ve on sekiz ülkede Avrupa’dan Uzak Doğu’ya uzanan unutulmaz yolculuğu için cruiser’larla buluşmaya devam edecek. Costa Venezia, Costa Grubu’nun 2023 yıl sonuna kadar denize indireceği 7 yeni geminin ilki oldu. Costa Türkiye Müdürü Ercan Abitagaoğlu; toplam 6 milyar Euro’luk bu yatırım kapsamında ikinci yeni gemi Costa Smerelda’nın da Ekim ayında suya indirileceğini belirtti.

Costa Cruises Türkiye Hakkında: 70 yıldır dünya denizlerinde kruvaziyer seyahatlerinin öncüsü olan Costa Cruises’ın Türkiye Satış operasyonu Dünya Kruvaziyer Acenteliği ve Turizm Ltd Sti tarafından gerçekleştiriliyor. Türk kruvaziyer severlere 2013 yılından itibaren hizmet veren Costa Cruises Türkiye; İtalyan tarzı gemi seyahatlerinin mimarı Costa markası ve filosundaki 12 gemi ile misafirlerine dünyayı yeniden keşfetme fırsatını sunuyor. Akdeniz, Kuzey Denizi, Hint Okyanusu, Adriyatik, Karayipler, Güney Amerika, Uzakdoğu, Japon Denizi ve Dünya Turları ile Avrupa’nın en geniş filosuna sahip Costa Cruises, gemilerindeki İtalyan tarzı tasarımları, birbirinden leziz yemek sunumları, aktivitelerle dolu gece yaşantısı ve yüksek kabin konforu sayesinde misafirlerinin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Vira Haber