7. Gemi Mühendisliği Zirvesi için geri sayım

Her sene geleneksel olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi ve Denizcilik Kulübü tarafından düzenlenen Gemi Mühendisliği Zirvesi etkinliğinin 7.’si 26-27 Mart 2019 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek. Sektörün önde gelen firmaları ve birçok konuşmacının katılacağı etkinlikte askeri projeler, offshore yapılar, yat ve konsept dizayn, mühendislik alanında gelişmeler ve sektörün öğrencilerden beklentileri gibi konulara yer verilecek.

Etkinliğe Deniz Ticaret Odası, Gemi Mühendisliği Odası, Savunma Sanayi Başkanlığı, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Turquoise Yacht, Cemre Tersanesi, Sefine Tersanesi, Kuzeystar Tersanesi, Seft Dizayn ve Mühendislik, Gemak, Türk Loydu, Karadeniz Holding, Gemi San-Der, Karataş Yacht, Damen Shipyard, RMK Marine gibi firmalar ve kuruluşlar katılacak. Etkinlik 26 Mart Salı günü sabah oturumuyla başlayacak.

26 Mart Salı günü açılış konuşmalarının ardından ‘Denizci Türkiye’ oturumu Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan Amfibi Gemi Projeleri Müdürü Sayın Necmi Koldaş’ın sunumuyla devam edecek. Oturum STM’nin denizaltı ve torpidolar konulu sunum ile bitecek. Öğle arasından sonra Lloyd’s Register’dan ex-surveyor K. Mustafa Erdoğan ‘Tersanelerde Kalite’ konulu sunumu olacak. İlk günün son oturumunda ise Cemre, Sefine, Seft ve RMK uzman oldukları konular hakkında öğrencileri bilgilendirecek.

27 Mart Çarşamba saat 10.00’da başlayacak etkinliğin ikinci gününde ‘Gemilerin Klaslanmasının Önemi’ konulu sunumuyla Türk Loydu olacak. Ardından Gemak Tersanesi Genel Müdürü Ozan Bektaş tecrübelerini aktaracak. Öğle arasından önceki oturumda Karadeniz Holding, Kuzeystar Tersanesi ve Gemisander (Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği) yer alacak. Öğleden sonra Turquise Yacht, şirket kültürü ve mega yatlar hakkında konukları bilgilendirecek. Karataş Yacht ve Damen Shipyard uzman oldukları konular hakkında öğrencileri bilgilendirecek. Prof. Dr. Tamer Yılmaz ‘Mühendislik ve İnovasyon’ konuları hakkında katılımcılara bilgi verecek. Son oturum ise ‘Amatör Denizcilik Eğitimi’ olacak.

Katılımcıların gemi inşa sektöründen aklına gelebilecek her türlü soruya cevap alabilecekleri genişlikte bir program ile 26-27 Mart tarihlerinde YTÜ Beşiktaş Kampüsü’nde bulunan Oditoryum’da gerçekleşecek.

Vira Haber