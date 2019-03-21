Global, Yenikapı Kruvaziyer Limanı’na talip

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Yenikapı Kruvaziyer Limanı'na talip olduklarını söyledi. Türk Hava Yolları ile Yenikapı Kruvaizyer Limanı'nda müthiş bir sinerji yaratabileceklerini vurgulayan Kutman, "Yenikapı'yı ben alırsam devlete yılda 2 milyon yolcu garantisi veririm" dedi. Bir kruvaziyerin yarattığı ekosistem ile adeta bir tüketim ve mikro ekonomiyi canlandırma makinesi gibi çalıştığını anlatan Kutman, İstanbul'un bölgenin kruvaziyer limanı olabilmesi için Çanakkale Köprüsü'nün MSC Cruise tipi en büyük boy gemilerin geçişine olanak tanıyacak yükseklikte olması gerektiğine de işaret etti.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen özel sohbet toplantısında sorularımızı yanıtlayan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Yenikapı Kruvaziyer Limanı projesini 3 yıldır beklediklerini kaydederek şöyle konuştu: "Projelerimizi, çizimlerimizi sunduk. Günde 8 gemiye hizmet verecek bir projemiz var. Yenikapı'nın İstanbul ekonomisine katkısı yıllık 300 milyon dolardan aşağı olmaz. Devletten yolcu garantisi istemiyoruz, yılda 2 milyon yolcu garantisi veriyoruz."

Yenikapı'nın kodu "acil"

Çinlilerin Pire Limanı'nın işleteceğini dolayısıyla Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nın 'hemen' yapılması gerektiğini de vurgulayan Kutman, "Pire, İstanbul'a ciddi bir rakip. Kruvaziyer yolcusunun ayağı bir limana alışırsa bu alışkanlığını değiştirmek 5 yıl alıyor. İstanbul'un bir kruvaziyer destinasyonu olarak bir 'turn around' limanı olabilir. Yani yolculuğa başlanan ya da sona eren liman olur" açıklamasını yaptı.

Nassau'ya sosyal sorumluluk

Kutman, Bahamalar'da dünyanın en büyük kruvaziyer limanları arasında yer alan başkent Nassau'da Kruvaziyer Limanı ihalesine en iyi teklifi verdiklerini hatırlatarak "İmtiyaz sözleşmeleri görüşmeleri devam ediyor. Türkiye'ye örnek olabilecek bir model ile birinci geldik" dedi. Liman için kurulan şirkette Global'in liman işletmeciliği kolu Global Ports Holding'in yüzde 49, yatırım fonu Bahamian Investment Fund'ın yine yüzde 49 ve bir vakıf olarak kurulan Yes Foundation'un yüzde 2 hissesi bulunuyor. Global'in rakiplerinin arasından sıyrılarak ön plana çıkmasını ise Yes Foundation sağlamış. Kutman, "Bahamalar'ın nüfusu 400 bin… Fon, 40 bin kişiyi hisse yoluyla limana ortak edecek. Küçük yatırımcının yatırım yapabileceği şekilde düzenleme yapılıyor. Vakıf ise gelirleri Bahamalar gençliğinin gelişimini destekleyecek projelerde kullanacak" diyerek aslında liman ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

İnşaat Enka'dan otobüs Temsa'dan

Nassau Kruvaziyer Limanı'nda rıhtım sayısının artırmayı ve yeni terminal binası yapmayı planladıklarını ifade eden Mehmet Kutman, "Enka'nın Bahamalar'da ABD Büyükelçiliği'ni inşa ettiğini öğrendik. Öncelikle onlarla görüşürüz. Sonra diğer uluslararası müteahhitlerimize gideriz. Projemiz 8 milyon dolarlık elektrikli otobüs alımı da içeriyor. Bunun için de önce Temsa ile görüşürüz. Bizim projelerimizde önceliğimiz Türk şirketleri ile görüşmek. Geçtiğimiz yıl Küba'da Havana Kruvaziyer Limanı'nın işletmesini devralmıştık. Devralmaya giden süreçte de Küba'nın birçok Türk şirket ile tanışmasını sağladık" şeklinde konuştu.

Nassau hariç, Türkiye dahil toplam 10 ülkede 16'sı kruvaziyer 2'si ticari olmak üzere 18 limanları olduğunu ve dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu pazarı Karayipler'e geçen yıl Havana ile giriş yaptıklarını belirten Kutman, şöyle devam etti: "Dünyada kruvaziyer yolcusu olabilecek insan sayısı 1 milyar. Şu an sayı 28 milyon. Eklenecek yeni limanları da düşündüğümüzde hizmet verdiğimiz yolcu sayısı 14 milyona çıkacak. Yani kruvaziyer yolcusunun yüzde 50'si bizim limanlarımızdan geçecek. Şimdi 8 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Ana hedef; kruvaziyer yolcularının yüzde 60-70'inin limanlarımızdan geçtiği bir ağ kurmak. 30 ülkeye yayılacağız. Önümüzdeki 36 ayda 1 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. 20 liman hedefimizde."

Limanlarının kapısını açtı

Mehmet Kutman, ekonomi diplomasisine, Türk iş adamlarının yurt dışındaki işbirliğine ve birbirlerine yeni pazarlar yeni yollar açması gerektiğine çok inanıyor. Bu inancını konuşmasında farklı tonlamalarla tekrar ederken daha önce de ifade ettiği "Benim 'Her liman bir Türk büyükelçiliğidir' lafım vardır" cümlesini hatırlattı. Kutman, "Ben bunu çok ciddiye alıyorum. Yurt dışındaki limanlarımıza Türkiye'den halıcı, mücevheratçı, lokumcu götürmek üzere çalışıyoruz. Türk yeme-içme zincirlerimiz düşünüyorsa, görüşelim. Kira değil, sadece cirodan pay alırız" dedi.

Dreamlines'a ortak oldu

Geçen yıl Dreamlines adında online bir kruvaziyer seyahat acentasına yatırım yaparak ortak olduklarını da hatırlatan Mehmet Kutman, "Dreamlines, dünyanın ikinci büyük online kruvaziyer acentası. O alt yapı üzerinden kruvaziyer yolcusunun tercihlerini çok net görme imkanımız oldu. Dreamlines sayesinde çeşitli kampanyalar düzenleyip Türkiye'ye yolcu yönlendirmesi sağlayabiliriz. Tabii öncelikle İstanbul'da bir kruvaziyer limanı olması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Vira Haber