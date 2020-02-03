D-Marin Turgutreis’in Yeni Marina Müdürü Mehmet Ecmel Çakmak Oldu

Bodrum’a yalnızca 20 km uzaklıkta yer alan D-Marin’in ilk marinası Turgutreis’in Yeni Marina Müdürü Mehmet Ecmel Çakmak Oldu. M. Ecmel Çakmak, Deniz Turizmi ve Yatçılık konusunda kazandığı 17 yılı aşkın deneyimini D-Marin’in ilk marinası olan D-Marin Turgutreis’te sürdürecek.

Mehmet Ecmel Çakmak' ın sektör deneyimi

İş hayatına Captain Travel şirketinde 1997 yılında “Satış ve Tur Organizasyon Yöneticisi” olarak başlayan Mehmet Ecmel Çakmak, 2001-2002 yılları arasında Mister Fish şirketinde “Satış Sorumlusu”, 2003-2005 yılları arasında Morera Textil’de “Bölge Satış Müdürü”, 2005-2009 yılları arasında ICT Yacht’da “Yat Satış Yöneticisi” olarak görev yaptı. Mayıs 2009 ve Aralık 2009 tarihleri arasında Deniz Yacht şirketinde “Yat Satış Yöneticisi” olarak çalışan Ecmel, D-Marin’e katılmadan önce Temmuz 2010’dan bu yana Trio Deniz’de “Satış ve Pazarlama Müdürü” olarak çalıştı.

M. Ecmel Çakmak yeni görevi ile birlikte, 550’si denizde ve 150’si karada olmak üzere yatlara bağlama ve konaklama imkanı sunan, sadece bir marina olarak değil, entegre bir turizm tesisi olarak da yerli ve yabancı misafirlerine hizmet veren D-Marin Turgutreis’de Marina Müdürü olarak görev yapacak.

Vira Haber