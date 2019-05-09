Deniz boyasında DYO-Transocean işbirliği

Boya sektörünün önemli markalarından DYO, deniz boyalarında dünyanın önde gelen ismi Transocean ile işbirliğine gitti. DYO; Transocean’ın ürünlerini ‘yerli’ olarak üretecek. DYO ve Transocean’ın deniz boyalarındaki bu işbirliği dün akşam düzenlenen bir toplantıyla duyuruldu. DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran ile Transocean Coatings Genel Müdürü Kees Zaal’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda, deniz boyalarında atılacak ortak adımlar hakkında bilgi verildi.

İZMİR’DEKİ FABRİKADA ÜRETİLECEK

1959 yılından bu yana gemiler, açık deniz tesisatları, endüstriyel tesisler ve yatlar için zehirli boya, antikorozif ve daha pek çok kaplama geliştiren Transcoean ile DYO’nun işbirliği ile deniz boyalarında ‘yerli ve milli’ bir adım atılmış oldu. Uluslararası sertifika ve referanslara sahip deniz boyları DYO’nun İzmir Çiğli’deki fabrikasında üretilerek ‘yerli’ bir kimlik taşıyacak. Kees Zaal yapılan anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada “Deniz boyalarının Türkiye’de üretilmesi buradaki müşterilere hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlayacak” dedi.

AR-GE ALANINDA DA ORTAKLIK

Zaal bu işbirliği sayesinde DYO’nun Transocean’ın uzun yıllara dayanan ‘know-how’ından yararlanacağını belirterek sadece üretim değil Ar-Ge alanında da ortak çalışmalarının olacağını ifade etti. Deniz/gemi kaplama boyalarının eskiye göre çok daha çevre dostu hale geldiğine dikkat çeken Zaal “Üretimde zehirli çevre kirliği yaratan maddeler eskisi kadar kullanılmıyor. Ürünlerimizin tek avantajı çevre dostu olması değil. Müşterilere sadece ‘bu ürün’ çevre dostudur diyerek satış yapamazsınız. Örneğin yeni nesil daha çevre dostu ürünleri sunarken farklı renk seçenekleri de sundu. Bunun yanında maliyet olarak ek bir yük getirmedik. Böyle olunca müşterilerin daha çevre dostu ürünlere yönelmesi kolay oldu” diye konuştu. Serdar Oran da anlaşmanın sektöre yeni bir soluk getireceğini söyleyerek Transocean ile işbirlikleri neticesinde üretecekleri boyaların dünyaya ihraç edeceklerini söyledi.

Toplantıda verilen bilgiye göre tüm ürünleri IMO-AFS koduna uygun olarak sertifikalandırılan Transocean 60’a yakın ülkede yerli üreticilerle çalışıyor.

Vira Haber