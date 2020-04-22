Deniz Fenerleri ile İlgili Önemli Gelişme

Hopa’dan İskenderun’a kadar uzanan sahillerindeki betonarme 89 deniz fenerini elden geçirilecek. Geceleri ve sisli havalarda gemilere, balıkçı teknelerine yol gösteren deniz fenerleri 1997 yılında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İdari ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı, kendisine bağlı 89 adet betonarme kıyı ve mendirek fenerinin rölöve projeleri, uygulama projeleri ile ihale ön hazırlık dosyasının hazırlatılması işi için ihale açtı. Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz kıyılarındaki fenerleri kapsayan ihale, 6 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak.

Vira Haber