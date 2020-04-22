“ODIN OF SCAPA” Denizle Buluştu

Odin of Scapa'nın son işlerin ve seyir tecrübelerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 3 haftalık bir seyir sonrası Mayıs ayının sonlarına doğru yeni evi Scapa Flow’a teslim edilmesi planlanıyor. İkinci römorkör olacak olan “Thor of Scapa” ise ilk römorkörden yaklaşık 3 ay sonra teslim edilecek.

OIC adına konuşan Liman Başkanı Brian Archibald Sanmar Tersaneleri'nde inşa gerçekleştirilirken yönetilen tüm süreçlerden çok memnun olduğunu belirterek "Süreç şu aşamaya kadar son derece başarılı bir biçimde ilerledi ve her iki römorkörün de inşa kalitesinden ve süreç yönetiminden son derece memnunuz.

Sanmar Tersaneleri römorkör inşası üzerinde uzmanlaşmış modern altyapısı ile yılda ortalama 25 römorkörün inşasını gerçekleştiren bir tersanedir. Uzman kadromuz ile birlikte denize iniş öncesinde yaptığımız inceleme ve kontrollerde, bu iki yeni römorkörümüzün tersanede inşa halindeki tüm römorkörler arasında en büyük ve sofistike olanları olmasına rağmen, ustalık ve becerinin, detaylara verilen önemin en üst düzeyde olduğunu gözlemledik.

Tüm süreçlerde tersane ile son derece profesyonel ve kaliteli bir iletişim içinde olduk. Orkney ve Yalova arasındaki uzak mesafeye rağmen, alanında uzman bir tersane ile çalıştığınızda ve her iki taraftan da yetenekli ve tecrübeli insanların dahil olması ile nelerin başarılabileceğine bu proje çok güzel bir örnek teşkil etmektedir" ifadelerinde bulundu.

Halk oylaması ile isimlendirilen bu 32 metrelik iki römorkör, halihazırda Orkney Island Council Marine Services bünyesinde hizmet veren 3 römorkörden ikisinin yerini alacak.

Römorkörün dizaynı ve inşası rekabetçi bir ihale süreci sonrasında Sanmar Tersaneleri tarafından üstlenilmiştir.

Vira Haber