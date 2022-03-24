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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Üç Yeni ANKA-S ve AKSUNGUR İHA Envantere Katıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Üç Yeni ANKA-S ve AKSUNGUR İHA Envantere Katıldı

Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev alacak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere katıldı.

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Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev alacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere alındı. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun."

Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 10 adet Bayraktar TB2, 4 adet ANKA-S İHA, 4 adet ANKA-B İHA ve 2 adet AKSUNGUR İHA yer alıyor.

AKSUNGUR İHA’nın Teknik Özellikleri

  • Kanat açıklığı: 24 metre
  • Yatay uzunluk: 11.6 metre
  • Havada kalış süresi: 50 saat
  • Faydalı yük kapasitesi: 750+ kg
  • Link menzili: 250+ km
  • Motor: 2×170 HP
  • Maksimum irtifa: 40.000 ft
  • Azami kalkış ağırlığı (MTOW): 3.300 kg
  • Motor tipi: PD-170 Çift Turbo Dizel
  • Taaruz/Deniz Karakol Görevi: 750 kg Harici Yük ile 25 kft’te 12 saat
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İHA Teslimatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İHA Teslimatı

Silah Opsiyonları

  • Her bir kanatta 500 kg, 300 kg ve 150 kg kapasiteli 3 adet silah istasyonu
  • TEBER-81 (Lazer güdümlü Mk-81)
  • MAM-L
  • MAM-C
  • HGK-3
  • TEBER-82
  • LUMTAS
  • KGK-82
  • Cirit
  • Minyatür Bomba

  • Deniz Karakol Görevi Faydalı Yükleri

    Görüntü İstihbaratı Faydalı Yükleri

  • SAR/GMTI-ISAR
  • Otomatik Tanımlama Sistemi
  • Sonobuoy Podu
  • MAD Boomu
  • Elektro Optik/Kızılötesi/Lazer İşaretleyici/Lazer Mesafe Bulucu Kamera
  • SAR/GMTI-ISAR
  • Geniş Alan Gözetleme Kamera
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