Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Üç Yeni ANKA-S ve AKSUNGUR İHA Envantere Katıldı
Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev alacak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere katıldı.
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Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev alacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere alındı. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun."
Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 10 adet Bayraktar TB2, 4 adet ANKA-S İHA, 4 adet ANKA-B İHA ve 2 adet AKSUNGUR İHA yer alıyor.
AKSUNGUR İHA’nın Teknik Özellikleri
- Kanat açıklığı: 24 metre
- Yatay uzunluk: 11.6 metre
- Havada kalış süresi: 50 saat
- Faydalı yük kapasitesi: 750+ kg
- Link menzili: 250+ km
- Motor: 2×170 HP
- Maksimum irtifa: 40.000 ft
- Azami kalkış ağırlığı (MTOW): 3.300 kg
- Motor tipi: PD-170 Çift Turbo Dizel
- Taaruz/Deniz Karakol Görevi: 750 kg Harici Yük ile 25 kft’te 12 saat
Silah Opsiyonları
- Her bir kanatta 500 kg, 300 kg ve 150 kg kapasiteli 3 adet silah istasyonu
- TEBER-81 (Lazer güdümlü Mk-81)
- MAM-L
- MAM-C
- HGK-3
- TEBER-82
- LUMTAS
- KGK-82
- Cirit
- Minyatür Bomba
Deniz Karakol Görevi Faydalı Yükleri
Görüntü İstihbaratı Faydalı Yükleri
- SAR/GMTI-ISAR
- Otomatik Tanımlama Sistemi
- Sonobuoy Podu
- MAD Boomu
- Elektro Optik/Kızılötesi/Lazer İşaretleyici/Lazer Mesafe Bulucu Kamera
- SAR/GMTI-ISAR
- Geniş Alan Gözetleme Kamera
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Etiketler : anka-s aksungur iha, deniz kuvvetleri
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