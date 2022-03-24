Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Üç Yeni ANKA-S ve AKSUNGUR İHA Envantere Katıldı

Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev alacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere alındı. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun."

Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 10 adet Bayraktar TB2, 4 adet ANKA-S İHA, 4 adet ANKA-B İHA ve 2 adet AKSUNGUR İHA yer alıyor.

AKSUNGUR İHA’nın Teknik Özellikleri

Kanat açıklığı: 24 metre

Yatay uzunluk: 11.6 metre

Havada kalış süresi: 50 saat

Faydalı yük kapasitesi: 750+ kg

Link menzili: 250+ km

Motor: 2×170 HP

Maksimum irtifa: 40.000 ft

Azami kalkış ağırlığı (MTOW): 3.300 kg

Motor tipi: PD-170 Çift Turbo Dizel

Taaruz/Deniz Karakol Görevi: 750 kg Harici Yük ile 25 kft’te 12 saat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İHA Teslimatı

Silah Opsiyonları