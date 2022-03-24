“Kadın İçin Taşıyoruz” Projesi Denizli’deki İhracatçılarla Buluştu

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesini, Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılarla buluşturan paneller serisi ardı ardına farklı şehirlerdeki ihracatçılara ulaşmaya devam ediyor. Dijital paneller serisi bu kapsamda son olarak Denizli’deki ihracatçılarla buluştu.

Geçtiğimiz sene başlayan dijital paneller serisi 2022 yılında da hız kesmiyor. Toplantının son durağında ekonomi kadın katılımını iyileştirmenin yolları ve projenin verdiği lojistik destek konuşuldu.

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” Denizli buluşmasına KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, Denizli Sanayi Odaları Başkanı Müjdat Keçeci, TİM Kadın Konseyi Üyesi Mukaddes Başkaya ile birlikte toplantının moderatörlük görevini de üstlenen DFDS Akdeniz İş Birimi İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga ve Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve yazarı Vahap Munyar panelist olarak katıldı.

Güçlü iş birlikleri ile daha güçlü kadınlar

Toplantıda KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem şöyle konuştu: “20 yıldır ülkemizde kadın girişimciliğini geliştirme misyonuyla çalışıyoruz. 2002’ de kadın girişimci oranının %4’lerdeyken bugün %14’ler seviyesine yükseldi. DFDS ve KAGİDER’in “Kadın İçin Taşıyoruz” projesinin bu amaca hizmet eden örnek projelerden biri olduğunu düşünüyorum.” Erdem ayrıca, 2 sene önce ilk yola çıktıklarında ilk Kadın Girişimci Endeks Araştırmasını yaptıklarını belirterek, araştırmanın sonucunda kadın girişimcilerin yurt dışına açılmak istediklerinin ortaya çıktığını aktardı. Denizli’deki buluşmanın kadın girişimcilerin yurt dışına açılmaları için bir kaldıraç ve tetikleyici güç görevi gördüğünü de sözlerine ekledi.

46 lojistik partnerle destek büyüyor

DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga panelde, “Kadın İçin Taşıyoruz” projesine KAGİDER ile yaklaşık 2 yıl önce başladıklarını belirterek, özellikle pandemi döneminde kadın girişimcilerin ihracatlarına destek vermenin ne kadar değerli hale geldiğini aktardı. Dalga, 23 tane taşıma gerçekleştirdiklerini ve 13 tane kadın girişimciyi destekleri bu projede 46 lojistik partnere ulaştıklarını ve kadın ile ilgili rakamları iyileştirmenin yolunun şirketlerden, kurumların ve STK’ların iş birliğinden geçtiğini belirtti.

Panelde DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, Türkiye’de hem kadın girişimci sayısı ve oranlarına hem de toplam nüfus içerisindeki kadın istihdam oranlarına baktıklarında bu sayıların oldukça düşük olduğunu, diğer taraftan da toplumların gelişimleri, kalkınmaları veya ulaştıkları seviyeleri sürdürülebilir kılmak için de kadın çalışanların, kadın istihdamının, kadın girişimcilerin iş hayatında yer alması gerektiğini belirtti.

Türkiye’de en çok kadın istihdam eden ikinci il Denizli

Denizli Sanayi Odaları Başkanı Müjdat Keçeci panelde gerçekleştirdiği konuşmasında Denizli Sanayi Odası olarak kadına çok önem verdiklerini, Denizli’de bugün tekstilde çalışanların %48’lik oranının kadın olduğunu ve Türkiye’nin en çok kadın istihdam eden ikinci ilinin Denizli olduğunu söyledi. Keçeci, bu oranın tatmin edici bir oran olmadığını belirterek özellikle kadınların cemiyette ve iktisadi istikbalde önemli yerlerde olmalarını çok istediklerini ve bunu desteklediklerini söyledi.

TİM Kadın Konseyi Üyesi Mukaddes Başkaya panelde kadın girişimcilerin gereksinim duyduğu desteğe değinerek girişimcilerin mentörlüğe ve cesaretlendirmeye ihtiyaçları olduğunu belirtti. Denizli olarak ihracatta sürekli artış gösterdiklerini aktaran Başkaya, şubat ayında ihracatta %20 artış olduğunu belirtti. Mukaddes Başkaya ayrıca Denizli’nin ihracat sıralamasında 2021’de 8. sıraya yükseldiğini açıkladı. Başkaya, özellikle pandemiyle birlikte geldiğimiz noktada dijitalleşme ile çok daha kolaylıkla dünyaya entegre iş girişimi yapılabileceğini ve bunun için de kadınları cesaretlendirmenin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.