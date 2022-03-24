STM’nin Deniz Projeleri ve Vurucu İHA'ları Malezya'da Boy Gösterecek

Türkiye’nin savunma sanayiinde kritik rol oynayan ve önemli ihracat başarılarına imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Güneydoğu Asya’da yenilikçi ve milli çözümlerini sergileyecek. STM, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek, DSA 2022 Fuarın’da, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn, MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, Sahil Güvenlik Gemisi CG-3100 ile taktik mini İHA sistemleri; ALPAGU, KARGU ve TOGAN’ı Asya Pasifik ülkeleri ile buluşturacak.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, DSA2022 Fuarı ile ilgili, “Malezya’da, Milli Mühendislik kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz deniz projelerimizi ve vurucu mini İHA sistemlerimizi sergileyecek olmaktan heyecanlıyız. Yenilikçi çözümlerimiz ve nitelikli insan kaynağımız ile, Asya’da önemli iş birliklerine imza atmayı ve dost-kardeş ülkelerin savunma kapasitelerini geliştirmek istiyoruz” dedi.

STM, Türk Donanmasının ihtiyaçlarında kritik rol üsteniyor

STM, Güney Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar 20’den fazla ülkede iş birlikleri, teknoloji transferi ve iş geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Dünyanın en aktif donanmalarından birine sahip olan NATO üyesi Türkiye için suüstü ve denizaltı platformları üreten STM, dost ve müttefik ülke donanmalarının daha efektif görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, ihtiyaca özel özgün ve esnek mühendislik çözümleri üretiyor. STM’nin, kendi mühendislik ve teknolojisiyle geliştirdiği vurucu ve gözcü İHA sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce yurt dışı operasyonlar dahil olmak üzere sınır güvenliğinde etkin şekilde kullanılırken, KARGU ise ihraç edilen ülkelerde de başarıyla görev yapıyor.

STM DSA 2022 Stant Bilgileri

Stant No: 2265

Salon: 2

Fuar Bilgileri

Tarih: 28-31 Mart 2022

Yer: Kuala Lumpur-Malezya

