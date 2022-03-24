Rus Kontrolündeki Berdyansk'ta Limanda Patlama!
Ukrayna'da Azak Denizi kıyısındaki Berdyansk kentinin limanında büyük bir patlama yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'da kontrolünde olduğu şehirlerden olan, Azak Denizi kıyısındaki Berdyansk'ta limanda büyük bir patlama meydana geldi.
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Rusya'nın Ukrayna'da kontrolünde olduğu şehirlerden olan, Azak Denizi kıyısındaki Berdyansk'ta limanda büyük bir patlama meydana geldi.
Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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Etiketler : rusya, ukrayna, Berdyansk limanı, patlama
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