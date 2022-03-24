Ukraynalı Milisler Türk Gemisine Baskın Yaptı, Silah Doğrulttu!

Türk kargo gemisi Rahmi Yağcı, Ukrayna’nın Odessa şehrindeki Chornomorsk limanında mahsur kaldı.

HaberDenizde’nin haberine göre, Ukraynalı yetkililer, geminin limandan çıkmasına “serseri deniz mayınları” gerekçesiyle izin vermedi. Ancak Liberya uyruklu yük gemisi Kirsten Oldendorff’un, 26 Şubat’ta refakatçi gemilerle limandan ayrılmasına izin verildiği bildirildi.

Limandan ayrılmasına izin verilmeyen Türk kargo gemisi Rahmi Yağcı, dün Ukraynalı silahlı milisler tarafından basıldı ve gemi personeli tehdit edildi.

YÜKE EL KOYMAK İSTEDİLER

Geminin kaptanı, video ile yardım istedi.

Geminin kaptanının aktardığına göre, gemide 5.6 ton Ferro Siliko Manganez bulunuyor. Ferro Siliko Manganez, paslanmaz çelik endüstrisinde kullanılıyor.

Ukraynalı silahlı milisler, geminin ambarlarını zorla açarak geminin yüküne el koymak istedi. Gemi personeli direnince ciddi bir gerilim yaşandı.

"SİLAH YOK" DEMELERİNE RAĞMEN MERMİ SÜRDÜLER

Türk gemisi Rahmi Yağcı’yı basan silahlı Ukraynalı milisler, “gemide patlayıcı veya silah yok” ikazları yapılmasına rağmen gemiyi terk etmedi.

Armatör ile varılan anlaşmaya uymayan Ukraynalı milisler, gemi personelinin direnişiyle karşılaştı.

Ukraynalı milisler, silahlarının namlusuna mermi sürdü ve silahlarını gemi personelinin üzerine doğrultup tehdit etti.

"YARDIM İSTİYORUZ"

Geminin kaptanı, video ile yardım istedi ve şöyle dedi: “Kapakları zorla çatılar. Ciddi sıkıntı içindeyiz. Ukrayna askeri değiller. Bu grup yüzünden sıkıntıdayız. Ukrayna askeri değiller. Silahlarını bize gösterdiler. Mermiyi namluya sürdüler. Yükü hala almaya çalışıyorlar. Bunları şimdilik durdurduk ama ne olacağını bilmiyoruz. Yardım istiyoruz.”