Deniz taşımacılığı sektöründe öncü : Turkon Line

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından, Londra’daki Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 70. Toplantısında, 2020 yılında %0.50 m/m küresel kükürt üst sınırının uygulanması kararlaştırılmıştır. Uygulama tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirlenen yönetmelik, gemiler tarafından kullanılan akaryakıtın kükürt içeriğinde önemli bir azaltma yaptığından, hem çevre, hem de insan sağlığı için dönüm noktası olan bir karardır.

Bu, halen mevcut %3.5 m/m küresel sınırından önemli bir azaltma teşkil etmekte, denizciliğin ve deniz taşımacılığının çevre ile ilgili sorumluluklarını yerine getirdiğini temin etmek için IMO tarafından yapılan açık bir taahhüdü göstermektedir. Tüm denizcilik şirketleri, taşımacılıkta kullanılan kükürt içeriğini 1 Ocak 2020’ye kadar %0,5'e düşürmek için hazırlıklarını yapmak durumunda olacaktır.

20 yılı aşkın süredir uluslararası deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Turkon Line çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirmek için, Düşük Sülfür Uygulaması ile ilgili uzun süredir devam eden çalışmalarını, ME Production firmasıyla 3 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı anlaşma ile sonuçlandırmıştır. Yapılan anlaşma ile Turkon Line, filosunda bulunan gemilere Scrubber takılması için gerekli yatırımı yapmış bulunmaktadır. Scrubber sistemi ile denizden alınan su, Scrubber içine verilerek egzoz gazı temizliği sağlanır. Ekipmanların yıl sonuna kadar tüm Turkon Line gemilerine takılması planlanıyor.

Turkon Line, bu anlaşma ile Türkiye’de, sektörünün yol gösterici ve öncüsü olarak bir ilke daha imza atmış olmaktadır. Kuruluşundan bugüne kadar benimsemiş olduğu çevre politikaları ile doğal kaynakların kullanımını ve kirliliğin önlenmesini gözeten Turkon Line, çevre bilincini oluşturarak, doğayla barışık sürdürülebilir gelişmeye öncelik vermektedir.

Uluslararası kurallara tam uyumluluk stratejisi çerçevesinde, Turkon Line filosunun gemileri, 1 Ocak 2020 tarihinde yönetmeliğe tam uyum sağlamış olarak hizmet vermeye devam edecektir.

Vira Haber