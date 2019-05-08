Barbaros Denizcilik Kulübü ve 5.Kariyer günleri

Barbaros Denizcilik Kulübü 300 öğrencisinin katılımı ile birlikte 5.kariyer günleri programını 2-3 Mayıs tarihleri arasında Karamürsel Altın Kemer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde bulunan Barbaros Denizcilik Kulübü 2 mayıs tarihinde DEVBULK,BODEN,ICS ve Borealis Gemi işletmelerini ağırladı.

3 Mayıs tarihinde ise DP World, EVYAPPORT,LİMAŞ ve CBM Liman işletmelerini ağırlayarak öğrencileri sektör yetkilileri ile bir araya getirdi. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen 5.kariyer günlerinde işletme yetkilileri bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Vira Haber