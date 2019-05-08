AVS’den Kızılay'a 75 bin TL’lik bağış

Türkiye’nin global markası ve Türk denizcilik sektörünün öncü firmaları arasında yer alan AVS Global Ship Supply, her zamanki gibi fark yaratmaya devam ediyor. Sektördeki faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerine tam desteği ile dikkatleri üzerine çeken AVS gelenekselleşen iftar yemeği yerine bu sene Türk Kızılay’ına 75 bin TL'lik bağışta bulunarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Sektörün yoğun ilgi gösterdiği AVS’nin iftar programı, değişik aktiviteleri, birbirinden lezzetli yemekleri ve hoş sohbetlerin harmanlandığı atmosferiyle dikkat çekiyordu. Ancak firma bu Ramazan’da gerek ulusal, gerekse uluslararası platformda desteklerini esirgemeyen, firmayı tercih eden müşterileri, sektör paydaşları ve dostlarının hayrına Kızılay’a bağışta bulunacak.

Bağış vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerini sevindirelim

Konuyla ilgili açıklama yapan AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, “Bu sene geleneksel iftar programımızı yapmama kararı aldık. İstedik ki dostlarımız ve sektörümüz adına yapacağımız bağış vasıtasıyla sadece ülkemizdeki değil tüm dünyadaki ihtiyaç sahiplerini sevindirelim. Bu vesileyle bedenin ve ruhun dünyevi duygulardan sıyrıldığı bir mübarek Ramazan’a daha ulaşmanın sevincinde olduğumu belirtmek isterim. Tüm Müslüman aleminin Ramazan’ı mübarek olsun. Cenabı Hak, tutacağımız oruçları, edeceğimiz duaları ve yapacağımız ibadetleri kabul etsin” dedi.

Vira Haber