TCG KINALIADA ilk seyrine çıktı

MİLGEM projesi kapsamında üretilen dördüncü gemi olan TCG KINALIADA (F-514) Korveti, İstanbul Tersane Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törenle, planlanan tarihten 8 ay önce ilk seyrine çıktı.

Törene; İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ile ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanı Mustafa Kaval da katıldı. Yapılan konuşmaların ardından gemi komutanına takdim edilen Türk Bayrağının gemiye çekilmesiyle gemi ilk seyrine çıktı.

ADA sınıfı korvetlerin dördüncüsü ve sonuncusu olan Kınalıada gemisi 99,75 metre boyunda ve 14,4 metre genişliğinde olup, su üstünde 29 deniz milinin üzerinde sürat yapabilmektedir. Kınalıada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol ve asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebilmektedir. MİLGEM Savaş Sistemi üçüncü ve dördüncü gemi projesi kapsamında; silah ve füze sistemleri, sualtı ve su üstü sensörler, kendini koruma sistemleri, elektronik harp sistemleri, savaş yönetim sistemi, dahili-harici muhabere sistemlerinin tedariki/geliştirmesi ve bu sistemlerin gemiye entegrasyonu yer almaktadır. Sözleşme Savaş Sistemi Ana Yüklenicisi olarak doğrudan SSB ile imzalandı. Proje, ASELSAN Pilot Ortak olmak üzere HAVELSAN ile yapılan İş Ortaklığı tarafından yürütülüyor.

Vira Haber