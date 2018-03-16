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  3. Deniz Temiz Derneği TURMEPA yoğun ilgi gördü
Deniz Temiz Derneği TURMEPA yoğun ilgi gördü

Deniz Temiz Derneği TURMEPA yoğun ilgi gördü

TÜYAP tarafından düzenlenen Boat Antalya ve Oto Show Fuarı'nda Deniz Temiz Derneği'ne (TURMEPA) yoğun ilgi gösterildi.

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Antalya Fuarcılık ve Yatırım A.Ş (ANFAŞ) EXPO Merkezi'nde 13-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen  Boat Antalya ve Oto Show Fuarı'na TURMEPA Antalya Şubesi de stant açtı. TURMEPA Antalya Şube Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü ve Şube Proje Koordinatörü Pervin Gürbüz fuar boyunca TURMEPA Antalya Şubesinin çalışmaları hakkında deniz severlere bilgi vererek tanıtım yaptı.

TURMEPA Antalya Şubesi Başkan Yardımcısı Ünlü ve Proje Koordinatörü Pervin Gürbüz fuar boyunca üye çalışmaları da gerçekleştirdi.


Fuarın açılışını gerçekleştiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya DTO Başkanı İnanç Kendiroğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır TURMEPA standını ziyaret  ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
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Vira Haber

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