Uluslararası Denizcilik Zirvesi düzenleniyor

Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın himayelerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Zirve’de denizcilik sektörünün öncü isimleri bir araya gelecek.



Uluslararası Denizcilik Örgütü (İMO) Genel Sekreteri Kitack Lim başta olmak üzere, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Hürriyet Gazetesi Yazarı Fatih Çekirge gibi alanında uzman 30 ismin konuşmacı olarak yer alacağı Zirve, Çırağan Palace Kepminski Otel’de düzenlenecek.



Dünya denizciliğinin geldiği nokta, denizcilikte küresel trendler ve dijital dönüşüm ile denizin öncelikli alanı çevre oturumlarının yer alacağı Zirve, dünya genelindeki kamu ve özel sektörü bir araya getirmeyi hedefliyor.

