Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, dünyanın en büyük gayrimenkul yatırım ve emlak fuarı olan MIPIM 2018’de kent ekonomisine katkı sağlayacak birbirinden nitelikli projelerini dünyanın her yerinden gelen yatırımcılara bizzat tanıtıyor.

Her yıl geleneksel hale gelen ve yaklaşık 23 bin kişinin ziyaret ettiği MIPIM 2018’de tarihi ve kültürel değerleriyle bir dünya şehri olduğunu kanıtlayan Hatay, farklılıklarını zenginliğe çevirdiği projeleri ile yerini aldı. Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen fuarda katılımcılar, gerçekleşmek için gün sayan Hatay’ın öne çıkan projelerinden İskenderun Marina Projesi, Hatay Dörtyol Yaşam Merkezi Projesi, Hatay Haraparası Projesi, Hassa Organize Sanayi ve Lojistik Bölgesi ve Tüneli Tanıtımı Projesi, Antakya Kent Merkezi Projesi, Arsuz Kıyı Projesi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) Projesi’ni yakından tanıma fırsatı buluyor.

Dev Projeler Katılımcıların İlgi Odağı Oldu

120 bin metrekare dolgu alan üzerine 250 yat kapasiteli 7 adet yüzer iskele, alışveriş mağazaları ve kafelerin olduğu alanda yapılacak olan İskenderun Marina Projesi; 70 bin metrekare alan üzerinde, çarşı konseptinde alışveriş merkezi, kültür merkezi, cami, otel ve 11 bin metrekare rekreasyon alanı ile Dörtyol Yaşam Merkezi Projesi ve 100 bin metrekare alan üzerinde, içinde sanat galerileri, kültür merkezi, üç semavi dinin kesişiminim olduğu alanlar ile ticaret alanlarının bulunduğu Haraparası Yaşam Merkezi Projesi özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Yatırımcılardan HADO’ya Tam Not

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilk kez sulara açılacak olan HBB’nin EXPO 2021’den sonraki 2’nci dev projesi HADO, Akdeniz’de gerçekleştireceği Kıbrıs ve Beyrut seferleri ile katılımcılardan tam not aldı. Yatırımcıları Hatay’a davet etmek ve kentin kalkınmasına katkı sağlamak için her yıl düzenlenen MIPIM’e katılan HBB, bu yıl da ziyaretçilere kenti ve projeleri her yönüyle tanıtmayı hedefliyor.





