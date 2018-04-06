Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Seçimleri Neden İptal Edildi?

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetimi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bu seçimlerde de usulüne uygun ve demokratik bir seçim yapılması için her türlü önlemi aldık. Genel Merkezden de 2 tane gözlemciyi davet ettik. Seçim başlamadan önce mavi grup oy pusulalarının kabinlerde bulundurulması yerine, her seçmene birer tane (bir mavi-bir beyaz) verilmesini talep etti. Bu talep, seçimlerin ana ilkesi olan gizli oy kuralını ihlal edecek olmasına rağmen seçim görevlilerince kabul edildi. Seçim tecrübemize ve TOBB seçim yönetmeliği bilgimize dayanarak, bu şekilde yapılırsa seçimlerin iptal edilebileceği konusunda görevlileri ve mavi grubu uyardık. Ancak seçim görevlileri telefonla üstlerine de danışarak seçimin bu şekilde yapılması kararını aldılar.

Bunun üzerine oylama başladıktan hemen sonra itiraz dilekçemizi İlçe Seçim Kurulu'na, Oda Merkezimizin Seçim Gözetmeni ile beraber 2 Nisan 2018 günü 10:08’de ilettik. Bu arada seçim devam ederken bu itirazımız reddedilince, biz de mecburen seçim sonrasında kanuna uygun bir şekilde İl Seçim Kurulu'na başvurduk.

İl Seçim Kurulu başvurumuzu uygun bularak seçimi iptal etmiştir.

Bu kararın, seçimlerin demokratik bir şekilde yapılması adına önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Hiç bir üyemiz, oyunu teşhir etme baskısı altında kalmayı hak etmemektedir. DTO Bodrum Şubesi olarak bugüne kadar hep açık ve şeffaf bir yönetim sergiledik, her gördüğümüz probleme müdahale ettik. Her zaman bağımsız, tarafsız, baskıya boyun eğmeden Bodrumlu Denizcilerin haklarını korumak amacımızdır. Ekip olarak hiçbir rahatsızlığımız olmadığı gibi, iddia edilen rahatsız olan kesim ile kimler kastedilmektedir ve bu kesim bundan daha da rahatsız olacaktır ne demektir, Bodrumlular olarak merak etmekteyiz.EK:

İl Seçim Kurulu’nun iptal gerekçesi:

"Seçimlerde oy kullanma sistemimiz gizli oy-açık tasnif ilkesine dayanır. Bu da ancak seçim kabinlerine konulacak oy pusulalarının, seçmenin tercih edeceği adaya ait pusulayı zarfa koyup sandık kurulu görevlileri nezaretinde oy sandığına atılmak üzere olur. Ancak bu seçimde uygulanan şekilde oy kullanacak seçmene adaylara ait birer oy pusulasının verilmesi sandığa zarf içinde oy pusulası dışında kalan diğer pusulanın seçmenin yanına alması ve sandığa atılmadığını göstermek suretiyle veya buna zorlanması sebebiyle kime oy kullandığının tespit edilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu da seçmenlerin hür iradeleriyle oy kullanmalarını imkansız hale getirmektedir. Gizli oy-Açık tasnif ilkesine aykırı bir şekilde oy kullandırılması sebebiyle itiraz eden Arif Yılmaz’ın bu yöndeki itirazının kabul edilmesi gerekirken, aksi görüşle reddine dair verilen Bodrum İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararının ve dolayısıyla yapılan seçimin iptaline karar vermek gerekmiştir. ‘’ dedi.

Vira Haber