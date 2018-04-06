Suudi Arabistan, Katar'ı kanalla ana karadan ayıracak

Suudi medyası, sınır boyunca yeni bir kanal kazılarak Katar'ın ana karadan tamamen ayrılacağını duyurdu.

Kraliyet tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Türk dizilerinin bile yasaklandığı ülkede, Katar'a yönelik baskılar da devam ediyor.

Suudi yetkililerin Katar'a için yaptığı son plan ise çılgınca. Suudi medyasında çıkan habere göre; Katar'ın ana karadan ayrılması için yeni bir proje hazırlandı.

1 yıl içerisinde uygulamaya sokulması beklenen projenin detayları da belli oldu. Kanal, 60 kilometre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak.

Vira Haber