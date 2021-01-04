Deniz Ticareti Dergisi’nin Ocak Sayısı Çıktı!
Tayf Ajans bünyesinde Hakkı Şen’in Genel Yayın Yönetmenliği ve Ayşe Olcay’ın Genel Koordinatörlüğünde hazırlanan Deniz Ticareti Dergisi’nin Ocak sayısı okuyucularının beğenisine sunuldu.
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Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Ocak ayı sayısında meclis toplantısında gündeme getirilen denizcilik sektörünün temel sorunlarının değerlendirmesi yer alıyor.
Denizcilik camiasını ilgilendiren zengin içeriği ile makaleler, söyleşiler ve istatistik raporlarının bulunduğu dergide ayrıca son bir ay içerisinde gerçekleşen önemli faaliyetlerde okuyucunun beğenisine sunuluyor.
Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
İyi okumalar…
Vira Haber
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Etiketler : deniz ticareti, imeak dto, tayf ajans
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