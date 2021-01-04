Yaf Diesel, Türkiye Temsilcisi Olduğu BSKY Marka BWMS’nin G8 Sertifikasını Aldığını Duyurdu

28 Ekim 2020 tarihinden sonra teçhiz edilecek olan sistemler için gerekli olan bu test sonuçları ve sertifika ile beraber Wuxi BSKY aynı zamanda USCG Tip Onay Sertifikası için de tüm testleri tamamlayarak resmi başvurusunu yaptı.



Müşterileri için hem retrofit hem de yeni inşa projelerinde çözümler üreten Wuxi BSKY BWMS muadilleri ile kıyaslandığında filtresiz olması sebebi ile satın alma ve kullanım maliyetleri bakımından markette fark yaratan firmalardan birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Vira Haber