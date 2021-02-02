Deniz Ticareti Fuarı SMM Başladı

Almanya'da yükselen Covid-19 vakalarının etkisiyle tamamen dijital bir platformda gerçekleşen, Hamburg Messe und Congress (HMC) organize ettiği SMM 2021 başladı. Etkinlikte katılımcılar ve müşteriler çevrimiçi olarak tanışıp networklerini geliştirirken üst düzey uzmanların yer aldığı konferanslara da katılma fırsatı yakalıyor.

Hamburd Messe und Congress (HMC) CEO’su Bernd Aufderheide; “Salgına rağmen Şubat 2021'de nasıl başarılı bir şekilde ağ oluşturabilecekleri konusunda bir fikir verirken, planlama için sağlam bir temel oluşturacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Deniz Ticareti Fuarı SMM'de 2-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikleri online olarak izleyebilmek için: https://www.smm-hamburg.com/en/smm-streams/open-stream/stream

Vira Haber