Piri Reis Üniversitesi, 19 Akademisyeni Kadrosuna Kattı

Piri Reis Üniversitesi, birçok alanda lisans ve lisansüstü programları sunan, nitelikli akademisyenleri ve öğrencileri çeken, yürüttüğü akademik çalışmaları ve bilimsel başarılarıyla bölgesinin etkin gücü haline geldi.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun hassasiyetle önem verdiği üniversitelerde akademik “nitelik geliştirme” anlayışı Piri Reis Üniversitesi’nin de öncelikli konuları arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda üniversitenin başta insan ve finansal kaynakları olmak üzere tüm kaynakların arttırılması ve çeşitlendirmesi önceliği oldu.

Öğrenci sayısındaki büyümeye ve gelişmeye bağlı olarak her geçen yıl akademik kadrosu büyüyen Piri Reis Üniversitesi, eğitimi her alanda yükseltmeye devam ediyor.

Üniversitenin öğretim üyesi ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları açısından hem Türkiye hem vakıf üniversiteleri hem de gelişmiş ülkeleri en iyi temsil eden OECD ortalamasında yer alıyor.

Bu kapsamda 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde alanında uzman 3 Profesör, 1 Doç. Dr., 9 Dr. Öğretim Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi olmak üzere 19 akademisyen daha Piri Reis Üniversitesi’nin kadrosuna katıldı.

İŞTE O İSİMLER:

Deniz Hukukçusu Prof. Dr. A. Samim Ünan, Dr. Öğretim Üyesi Melisa Konfidan, Dr. Öğretim Üyesi Müzeyyen Gözde Atasayan Orçun, Dr. Öğretim Üyesi Sevda Keskin, Dr. Öğretim Üyesi Şenol Durmuşoğlu ve Doç. Dr. Cüneyt Ezgi, Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Füsun Er, Prof. Dr. Şebnem Helvacıoğlu ve Öğretim Görevlisi Yeşim Ocak, Öğr. Görevlisi Büşra Ulu, Öğr. Görevlisi Kübra Uğurlu, Öğr. Görevlisi Eda Saraç, Öğr. Görevlisi Duygu Kurdoğlu, Öğr. Görevlisi Semih Aydın.

Vira Haber