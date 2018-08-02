Deniz üzerinde kurulu balıkçı köyü: Koh Panyee

İlk kez 1986 Dünya Kupası sırasında ahşap malzeme ve çivi kullanılarak inşa edilen yüzen saha, bugün yerini daha sağlam plastik bir platforma bıraktı. Elbette yüzen platform inşa edilmesinin nedeni köyde saha inşa edecek toprak bulunmaması.

Köyün futbol takımı, yüzen futbol sahasının meyvesini kısa süre içinde topladı ve bölge turnuvalarında birincilik elde etti.

Köyün futbol takımı reklam filmlerine konu oldu

Futbol meraklısı gençlerin eski balıkçı sandallarını kullanarak inşa ettiği ilk yüzen saha, köyde futbola olan ilgiyi de artırdı. Köyün futbol takımı Panyee FC'nin şöhreti kısa sürede ülke çapına yayıldı. 2011 yılında, Bangkok merkezli TMB Bank kulübün hikayesini bir reklam filminde kullandı.

Nüfusu yaklaşık 1.800 olan köye tek ulaşım aracı tekne. Sıra dışı yapılaşmasından dolayı turistlerden yoğun ilgi gören köyde refah seviyesi, bölgedeki diğer köylere oranla yüksek.

Müslüman Malaylar toprak satın alamayınca köy kazıkların üzerinde yükseldi

Panyee Adası tekne ile ana karadan 20 dakika uzaklıkta bulunuyor. Adanın 200 yıla yakın bir geçmişi var. Endonezya’dan ayrılıp kendilerine yerleşilebilecek yeni bir yurt arayan 3 balıkçı ailenin yolu buralara kadar düşmüş. Göçebe Malaylar, 18. yüzyılda bölgeye ulaştıklarında Tayland yasaları yabancıların toprak sahibi olmasına imkan tanımıyordu.

Toh Baboo adındaki balıkçı, Panyee Adası ve çevresinin balıkçılık için zengin kaynaklara sahip olduğunu fark edip, burasının aradıkları yer olduğuna karar kılmış ve kayalığın tepesine çıkıp bayrak asmış. Bunu gören diğer balıkçılar da gelip buraya yerleşerek adanın ilk sakinlerini oluşturmuşlar. O günden sonra ada, Malay dilinde “Bayrak Adası” anlamına gelen Koh Panyee olarak anılmış. Sırtını ufak bir kayalığa dayayan köyün tamamına yakını kazıklar üzerinde duruyor.

Koh Panyee adasında birde gençleri spora özendirmek amacıyla futbol sahası kuruldu ve Tayland da en yetenekli oyuncuların bu adadan çıktığı belirtilmektedir.

*Koh Panyee adası toplamda 300 metre uzunluğa sahiptir ve herhangi bir toprak parçası bulunmamaktadır.

*Koh Panyee adasında elektrik ve telefon bulunmasının yanı sıra elektrik merkez e göre 6 kat daha pahalıdır.

*Koh Panyee adasında bir tane de banka işlemlerinin gerçekleştirildiği ATM makinesi bulunmaktadır.

*Koh Panyee adası çevre koylardan veya şerhlerden sürekli turistik amaçlı ziyaretçiler gelmektedir. Ada da konaklama imkânları da bulunmaktadır günlük 300 baht a kalabilirsiniz. Yeme içime konusunda da ucuz olmakla beraber bolca deniz mahsulü ürünler tüketebilirsiniz.

* Ada da şuan için 2-3 tane polis görev yapmaktadır.

*Koh Panyee adası anakaradan tekneyle 20 dakika uzaklıktadır. Bunun yanında adaya phuket den de ulaşım mümkündür ve ortalama 1 saat de ulaşılabilir.

*Koh Panyee adasında internet olanakları kısıtlı olmakla beraber internet erişimide sağlanabilmektedir.

Vira Haber