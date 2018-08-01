Portekiz altı adet yeni OPV inşa ettiriyor

Portekiz, yeni gemiler tedarik etmeyi planlıyor. Viana do Castelo sınıfı okyanus devriye gemisi (Offshore Patrol Vessel / OPV) NRP Sines (P363) için düzenlenen isim töreninde bir açıklama yapıldı. Açıklamayı yapan Portekiz Başbakanı António Costa, Portekiz Donanması için çok amaçlı bir lojistik destek gemisi inşa edileceğini bildirdi.

Yeni geminin yerli imkanlarla inşa edileceğine de açıklamada yer verildi. Bunun yanında altı adet yeni OPV’nin de West Sea-Estaleiros Navais tersanesinde inşa edileceği bilgisi kaydedildi. Portekiz, daha önce sipariş verdiği dört OPV’den üçünü teslim aldı.

Okyanus devriye gemisi olan Viana do Castelo sınıfı gemiler, NPO2000 Projesi kapsamında inşa ediliyor. 83 metre uzunluğunda ve bin 600 ton ağırlığındaki gemilerde hangar bulunmuyor. Super Lynx MK95 tipi helikopterlerin işletimine olanak sağlayan gemilerin ilk ikisinde 30mm Oto Melara Marlin top bulunuyor. İki adet makineli tüfek yuvasının yanı sıra MK55 Mod 2 mayını dökebilme kabiliyetine sahip olan gemiler, okyanus devriyesi ve kirlilik kontrolü görevlerinde de kullanılıyor.

Vira Haber