Rusya, sahip olduğu tek uçak gemisi olan Admiral Kuznetsov’un bakım ve modernizasyon faaliyetleri hakkında açıklamada bulundu. Gemi hakkında açıklamalar yapan Zvezdochka Gemi Tamir Merkezi komutanı Sergey Marichev, geminin motor, tahrik ve elektronik sistemlerinin kapsamlı bir modernizasyondan geçirileceğini belirtti. Bakım ve modernizasyon işlemleri için Nisan ayında anlaşma imzalandığı ve çalışmaların iki buçuk yıl süreceği bildirildi. Çalışmaların ardından yedi aylık bir kabul testine girecek olan platform, ancak 2021 yılının ortalarında hizmete girecek.

Zvezdochka, geminin bakım ve onarım işlemleri için dört yıllık bir zaman dilimi talep etse de Rusya Savunma Bakanlığı, işlemler için daha kısa bir planlama yaptı.

Kuznetsov, 2021'de Göreve Dönecek

Rus Savunma Bakan Yardımcısı Yuri Borisov, ülkenin tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov’ın onarım ve iyileştirme çalışmalarının 2021’de tamamlanacağını kaydetti. Modernizasyon çalışmaları, esas olarak geminin ana tahrik sisteminin kazanlarının değiştirilmesi ve radar, seyrüsefer ve silah sistemlerinin yükseltilmesini kapsıyor. 305 metre uzunluğundaki uçak gemisi, 30 adede kadar 30 MiG-29K/KUB ve Su-33 savaş uçağı, Ka-52K taarruz helikopteri ve Ka-27 ve Ka-29 denizaltı savunma harbi helikopteri taşıyabiliyor.

Vira Haber