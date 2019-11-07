Denizaltı volkanı patladı, yeni bir ada daha doğdu

Tonga'da denizaltı yanardağı patladı, bir ada battı, üç kat daha büyük bir ada doğdu.

Tonga Jeoloji Dairesi'nden Taaniela Kula, yeni adanın 100 metre genişliğinde ve 400 metre uzunluğunda olduğunu ve batan Lateiki Adası'nın 120 metre batısında yer aldığını söyledi.

Denizaltı volkanında geçen ay başlayan faaliyetin 18 gün sürdüğü belirtiliyor.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ

Tonga Krallığı, sık sık depremlerin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor.

Yeryüzündeki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ı, Şili'den Yeni Zelanda'ya büyük bir alanı kapsayan bu kuşakta gerçekleşiyor.

2014'te de yine bir denizaltı volkanının faaliyete geçmesi sonucu yeni bir ada daha oluşmuştu.

Vira Haber