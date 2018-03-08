Denizaltındaki petrol ve gaz yatakları paylaşıldı

Avustralya ve Doğu Timur, zengin petrol ve gaz yatakları gelirinin paylaşımında anlaştı. Greater Sunrise olarak adlandırılan deniz altındaki petrol ve gaz yataklarından elde edilecek gelirin paylaştırılmasını esas alan anlaşma Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonu altında varılan ilk uzlaşı oldu.

Bu anlaşmaya göre yaklaşık 50 milyar dolar gaz ve 15 milyar ham petrol rezervlerinden elde edilecek gelirin, eğer Avustralya'nın Darvin şehrinde bulunan tesislerde işlenmesi halinde yüzde 80'inin, Doğu Timur'da işlenmesi halinde ise yüzde 70' inin Doğu Timur'a, kalan kısmının ise Avustralya'ya aktarılmasına karar verildi.

Söz konusu petrol ve gaz yatakları Doğu Timur'a 150 km, Avustralya'ya ise 450 km uzaklıkta bulunuyor.

1,3 milyon nüfus ve 2,8 milyar dolarlık ekonomiye sahip olan eski Portekiz kolonisi Doğu Timur, 2002'de Endonezya'dan bağımsızlığını kazandı. Ülke ekonomisinin temel gelir kaynağı olan Bayu Undan gaz reservlerinin 2022'ye kadar bitmesi bekleniyor. Bu açıdan Doğu Timur, 2006 yılında Greater Sunrise'ı kapsayan anlaşmayı yeniden müzakereye açtırmıştı.

Vira Haber