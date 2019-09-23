Denizanası robotu okyanusa açılacak

Robot teknolojisine yeni bir ürün daha eklendi. Çinli bilim insanları denizanası şeklinde robot geçiştirdi.

Çin’de bulunan Northwestern Polytechnical Üniversitesi uzmanlarının geliştirdiği robot büyük ilgi gördü. Shaanxi eyaletinde bulunan Xi’an kentindeki havuzda görücüye çıkan robot, hem görüntüsü hem de özellikleriyle dikkat çekti. Denizanası şeklindeki robotun kanat genişliği 80 santimetre. Lityum bataryası ile hareket edebilen robotun saatte 1.85 kilometreden fazla hıza ulaşabildiği kaydedildi.

ARALIKSIZ 1 AY YÜZECEK

Biyomimetik özelliğine sahip denizanası robotunun bu yıl boyunca göllerde deneneceği gelecek yıldan itibaren ise okyanusa bırakılacağı belirtildi. 1 ay boyunca aralıksız yüzebilen robot ayrıca 1000 metre derinliğe kadar dalabilecek. Robotun okyanus derinlikleri hakkında veri sağlayacağı ve denizaltı teknolojileri hakkında bilgiler sağlayacağı belirtildi.

Vira Haber