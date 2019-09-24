Filipin Donanması envanterini genişletiyor

Filipin Propmech Tersanesi ve Tayvan merkezli Lung Tersanesi’nin ortak iştirakiyle inşa edilen MPAC Mk.3’ün dördüncü partisi hizmete girecek. Platform, Rafael Spike-ER füzesinin yanı sıra Rafael Mini Typhoon uzaktan kontrol edilebilir silah istasyonuna monteli 12,7 mm ağır makineli tüfek ve iki adet manuel 7.62mm GP makineli silahla donatılabiliyor.

Güney Kore’nin teslim ettiği KAAV-7A1 AAV’ler ise sekiz adet gemiyi içeren anlaşmanın son partisi. İlk araç grubu Mayıs ayında teslim edilmiş ve Haziran’da ise hizmete girmişti. İkinci parti Ağustos ayında teslim edildi. AAV’ler Filipin Deniz Piyadelerinin Zırhlı Taarruz Tabur’unda görevlendirilecek.

Vira Haber