GESTAŞ’ın ev sahipliğinde yapılan çalıştayda İDO, Arkas, Cenk RoRo, İzdeniz, Mavi Marmara, Negmar, Şehir Hatları, Turyol şirketlerinin İnsan Kaynakları yöneticileri, Dentur, KOSDER ve Deniz Ticaret Odası temsilcileri katıldı. Denizcilik sektörünün İK yöneticilerini bir araya getiren çalıştayda sektörel insan kaynakları sorunları ele alındı. Organizasyona ev sahipliği yapan GESTAŞ’ta Genel Müdür Volkan Uslu, çalıştayın açılış konuşmasını yaparken tüm katılımcıları Çanakkale’de ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çanakkale’nin değerlerine katkı sağlıyoruz

İş hayatındaki bazı anılarını paylaşarak sözlerine başlayan, son 10 yılda teknolojik olarak gelinen noktaya vurgu yaparak insan kaynakları açısından çağın gerektirdiklerine dikkat çeken Volkan Uslu, GESTAŞ Deniz Ulaşım’ın faaliyetlerinden ve Çanakkale’ye yapılan yatırımlardan bahsetti. “Denizde, karada, ofiste çalışan yaklaşık 540 kişilik bir ekibimiz var. 2006 yılında kurulmuş bir şirketiz. Türkiye’nin en büyük adası Gökçeada ve Bozcaada’ya ulaşım sağlıyoruz. Bu adalar için çok önemliyiz. Çanakkale halkının dahil olduğu bir şirketiz. Çanakkale’nin 120 bin nüfusunun en az 60 bininin GESTAŞ ile ilgili rahatça bir fikri vardır. Haziran ayı başında Küçükkuyu-Midilli seferlerimiz başladı. Çanakkale’nin yurt dışına, Yunanistan’a açılan ilk destinasyonu oldu. Şu an yolcu taşımacılığıyla başladık. Çanakkale’nin sınır kapısı olması dolayısıyla, ticaret ve sosyal hayata katkısı olması sebebiyle önemsiyoruz. İstanbul’da olup da bizde olmayan bir boğaz turumuz yoktu. Yaklaşık iki yıldır ortağımız Dentur ile boğaz turları yapıyoruz. Şehrin dinamiklerine destek olmaya çalışıyoruz. Çanakkale’nin değerlerine katkı sağlıyoruz. Örneğin, Çanakkale’nin ticaret, teknoloji ve kırsalların gelişmesinde fayda sağlayacağını düşündüğümüz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile birlikte Teknopark’a ortak olduk. Çanakkale bir Ar-Ge merkezi olsun istedik. Çanakkale bu yıl, tüm Türkiye’de ilan edilen 2018 Troya Yılı’na ev sahipliği yapıyor. Bu yıla Çanakkale’nin tüm yerel dinamikleri destek oldu. Uzun yıllar tamamlanamayan Troya Müzesi, bu yıl ziyaretçilere kapılarını açtı. Troya denince Yunanistan, Makedonya akla geliyordu. Bizim diyorduk, kimse inanmıyordu. Troya’yı herkes kendisinin zannediyordu ancak işin aslının öyle olmadığı anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Denizcilikte insan kaynağı ihtiyacına dikkat çekildi

Çalıştay, Çanakkale Liman Başkanlığı’ndan Uzman Özgür Üreyil’in ‘Gemi Adamı yönetmeliğindeki değişiklikler’ konulu sunumuyla başladı. Üreyil, konuşmasında çeşitli unvanlarda görev yapan gemi adamlarının çalışma şartları, belge yeterlilikleri ve taşımaları gereken şartlar konusunda bilgilendirmede bulundu. Gemi adamlarına Liman Başkanlığı tarafından sunulan sertifika imkanlarından bahseden Üreyil, gemi adamları yönetmeliğindeki değişikliklerin çalışanlar ve şirketler üzerindeki olumlu etkilerine değindi. İlk sunum sonrası soru-cevap bölümüne geçilirken gemi adamlarında aranan yüksek YDS (Yabancı dil) puan şartının istihdamda problem oluşturduğu, insanların meslekten uzaklaşmak istemesine kadar sorun teşkil ettiği konusunda birleşildi. Azalan gemi adamı problemine ve insan kaynağına ihtiyaç olunduğu gerçeğine dikkat çekildi.



Çalıştayın ikinci konuşmacısı İDO Hukuk İşleri Müdürü Ömer Tosun’du. "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Şirketlere Getirdikleri Yükümlülükler’ konulu sunum yapan Tosun, günümüz teknolojisinde veri madenciliğinin şirketler açısından önemine değindi. Gelişen teknolojiyle verilerin korunmasının daha güç olduğunu kaydeden Tosun, çalışanların ve müşterilerin korunması gereken hakları konusunda örneklerle bilgilendirmede bulundu. Son konuşmacı ise Sosyal Güvenlik Denetmeni Mehmet Uğur Yavuz’du. Yavuz, ‘Gemilerde Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Sorunlar ve Çözümler’ sunumuyla denizcilik şirketlerindeki uygulamalara değindi. Gemi adamlarının sigorta şartları, gemi kira sözleşmeleri, sözleşme koşulları, asıl işveren-alt işveren ilişkileri konu başlıkları altında işletmelerin bu konuda yaşadığı problemler ve çözüm yolları konuşuldu.

Çalıştaydan sonra Troya gezisi

Çalıştayın sonunda katılımcılar, GESTAŞ’ın ev sahipliğinde Troya Örenyeri ve yeni ziyarete açılan Troya Müzesi’ni gezdi. Rehber eşliğinde Troya tarihi hakkında derin bilgiler edinen katılımcılar, Troya Müzesi’ni de ziyaret ederek o dönemin eserleriyle ilgili bilgi alma ve eserleri yerinde görme fırsatı buldu.

Vira Haber

