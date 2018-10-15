Balast suyu arıtım sistemleri semineri yapılacak

IMEAK Deniz Ticaret Odası 2018 yılı eğitimleri kapsamında "Balast Suyu Arıtım Sistemlerinde Yeni Gelişmeler ve Sistem Seçiminde Dikkat Edilecek Unsurlar" başlıklı seminer, aşağıda belirtilen program dahilinde Bio SEA yetkilisi Sn. Xavier DEV AL, Ortech Marine yetkilisi Müh. Sn. Ömür KARAT AŞ, STT Marine yetkilisi Sn. Ahmet BÖLÜK tarafından, Odamız Meclis Salonunda (İMEAK Deniz Ticaret Odası, Meclisi Mebusan Cad. No:22 Fındıklı - İstanbul) 16 Ekim 2018 tarihinde 14:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



Ücretsiz ve katılımcı sınırlaması bulunmayan seminerde, katılımcı belgelerinde sorun yaşanmaması için https://goo.gl/forms/3WF03ZnWpiuCcPD82 linkindeki formun, en geç 15 Ekim 2018 günü öğle saatine kadar doldurulması gerekmekte.

Konuşmacılar;

Mr.Xavier DEV AL, Bio Sea -Fransa

Müh.Ömür Karataş Ortech Marine-İstanbul Teknopark

Müh. Ahmet Bölük STT Marine -Tuzla-İstanbul



2.Sunum Programı:

14:00-14:10 Acılış Konusması, Müh. Sn. Ömür Karatas

14:10-15:00 Balast Treatment Sistem Teknolojisi ve Dünyadaki Yenilikler, Sn. Xavier DEV AL

15:00-15:15 Ara

15:15-16:00 Balast Treatment Sistem Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar ve Göz Önünde

Bulundurulması Gereken Özellikler, Sn. Xavier DEV AL

16:00-16:30 Soru ve Cevaplar

-Sn.Xavier DEV AL,

-Müh.Sn.Ömür Karataş

16:30 Kapanış Konuşması-Müh. Ömür Karataş



*Seminer dili İngilizce olup ,Türkçe açıklama desteği sağlanacak.



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