Mega yatların Boğaz'daki muhteşem gösterisi

The Bodrum Cup, 30. yılına özel Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge organizasyonuyla birçok İstanbulluyu Beşiktaş sahilinde toplayan bir ilke imza attı. Toplamda 75 milyon avro değerindeki 25 mega yatın İstanbul Boğazı'ndan ilk defa geçtiği görkemli kortejle adeta bir görsel şölen sunan The Bodrum Cup, 30. yılına özel olarak Four Seasons Hotel'in isim sponsorluğu ve Opet'in ana sponsorluğuyla organize ettiği Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge'ın startını verdi. 15 Ekim'de Kalamış-Kınalıada-Kalamış etabından sonra Marmara Adası, Babakale, Midilli, Sakız ve Samos noktalarından geçerek organizasyonun İstanbul bacağının platinium sponsoru olan Yalıkavak Marina'ya varacak.

Vira Haber