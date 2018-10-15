Mega yatların Boğaz'daki muhteşem gösterisi
30 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek etaplarına İstanbul'u da ekleyen The Bodrum Cup, 13-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge'a 25 mega yatın görkemli geçişiyle başladı.
Kalamış-Kınalıada-Kalamış etabından sonra Marmara Adası, Babakale, Midilli, Sakız ve Samos noktalarından geçecek yarışçıların hedefi Bodrum Yalıkavak Marina!
The Bodrum Cup, 30. yılına özel Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge organizasyonuyla birçok İstanbulluyu Beşiktaş sahilinde toplayan bir ilke imza attı. Toplamda 75 milyon avro değerindeki 25 mega yatın İstanbul Boğazı'ndan ilk defa geçtiği görkemli kortejle adeta bir görsel şölen sunan The Bodrum Cup, 30. yılına özel olarak Four Seasons Hotel'in isim sponsorluğu ve Opet'in ana sponsorluğuyla organize ettiği Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge'ın startını verdi. 15 Ekim'de Kalamış-Kınalıada-Kalamış etabından sonra Marmara Adası, Babakale, Midilli, Sakız ve Samos noktalarından geçerek organizasyonun İstanbul bacağının platinium sponsoru olan Yalıkavak Marina'ya varacak.
Vira Haber
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